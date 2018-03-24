video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 24 مارس 2018 12:24 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

التى تقع ضمنها اللجان..

وزارة الصناعة تمنح الطلاب والعاملين بالكفاية الإنتاجية إجازة أيام الانتخابات

السبت، 24 مارس 2018 11:20 ص
وزارة الصناعة تمنح الطلاب والعاملين بالكفاية الإنتاجية إجازة أيام الانتخابات المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة





كتب إسلام سعيد
إضافة تعليق

قررت مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى التابعة لوزارة التجارة والصناعة، اعتبار أيام الانتخابات الرئاسية خلال الفترة من 26-28 مارس أجازة رسمية لجميع العاملين بأجر كامل وكذلك أجازة للطلاب، وذلك لجميع المراكز المدرجة ضمن لجان الانتخابات الرئاسية.

وقالت المصلحة فى منشور تم تعميمه على كل فروع مصلحة الكفاية الإنتاجية وحصل "اليوم السابع" على نسخه منه، إنه سيتم تعويض الطلاب بالنسبة للدراسة النظرية والعملية فى الفترة القادمة.

وتعد مصلحة الكفاية الإنتاجية من أقدم الهيئات التابعة لوزارة الصناعة منذ عام 1964 وفق الموقع الرسمى لوزارة الصناعة، وتهتم المصلحة بإعداد العمالة الفنية الماهرة للمشاركة فى توفير عمالة فنية مؤهلة لسوق العمل الصناعى، المساهمة فى تحسين إنتاجية الصناعة وتطوير نظم الإدارة، تقديم الخدمات والدراسات الاستشارية، المشاركة فى المشروعات القومية للتدريب​.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تصديرى الحاصلات الزراعية: 200 مليون دولار صادرات يناير 2018 وفتح أسواق بـ7 دول

مصلحة الكفاية الإنتاجية

اخبار الاقتصاد

الكفاية الإنتاجية

وزارة الصناعة




لا تفوتك
CNN: منتخب مصر قوة لا يستهان بها فى كأس العالم 2018

CNN: منتخب مصر قوة لا يستهان بها فى كأس العالم 2018

بدء الصمت الانتخابى وحظر الدعاية لمرشحى الرئاسة

بدء الصمت الانتخابى وحظر الدعاية لمرشحى الرئاسة

لماذا أصدر تنظيم الحمدين قائمة إرهاب؟.. مؤسس المخابرات القطرية: مناورة ساذجة من أمير التطرف.. أستاذ علوم سياسية: لغسل يده من الإرهاب قبل اللقاء المرتقب مع ترامب.. وخبراء: العالم سُيكذبها

لماذا أصدر تنظيم الحمدين قائمة إرهاب؟.. مؤسس المخابرات القطرية: مناورة ساذجة من أمير التطرف.. أستاذ علوم سياسية: لغسل يده من الإرهاب قبل اللقاء المرتقب مع ترامب.. وخبراء: العالم سُيكذبها

انتخابات الرئاسة 2018.. القضاة يتسلمون مظاريف الاقتراع للتوجه إلى لجانهم الفرعية بالمحافظات.. الهيئة الوطنية للانتخابات: غدا بدء الصمت الانتخابى وتوقف دعاية المرشحين.. وتؤكد:لجان رصد المخالفات لم تتلقى أى شكاوى

انتخابات الرئاسة 2018.. القضاة يتسلمون مظاريف الاقتراع للتوجه إلى لجانهم الفرعية بالمحافظات.. الهيئة الوطنية للانتخابات: غدا بدء الصمت الانتخابى وتوقف دعاية المرشحين.. وتؤكد:لجان رصد المخالفات لم تتلقى أى شكاوى

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ارتفاع الطلب على تذاكر الطيران لمصر لـ13% خلال أسبوع

ارتفاع الطلب على تذاكر الطيران لمصر لـ13% خلال أسبوع

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة