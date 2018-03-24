وزارة الصناعة تمنح الطلاب والعاملين بالكفاية الإنتاجية إجازة أيام الانتخابات







كتب إسلام سعيد

قررت مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى التابعة لوزارة التجارة والصناعة، اعتبار أيام الانتخابات الرئاسية خلال الفترة من 26-28 مارس أجازة رسمية لجميع العاملين بأجر كامل وكذلك أجازة للطلاب، وذلك لجميع المراكز المدرجة ضمن لجان الانتخابات الرئاسية.

وقالت المصلحة فى منشور تم تعميمه على كل فروع مصلحة الكفاية الإنتاجية وحصل "اليوم السابع" على نسخه منه، إنه سيتم تعويض الطلاب بالنسبة للدراسة النظرية والعملية فى الفترة القادمة.

وتعد مصلحة الكفاية الإنتاجية من أقدم الهيئات التابعة لوزارة الصناعة منذ عام 1964 وفق الموقع الرسمى لوزارة الصناعة، وتهتم المصلحة بإعداد العمالة الفنية الماهرة للمشاركة فى توفير عمالة فنية مؤهلة لسوق العمل الصناعى، المساهمة فى تحسين إنتاجية الصناعة وتطوير نظم الإدارة، تقديم الخدمات والدراسات الاستشارية، المشاركة فى المشروعات القومية للتدريب​.