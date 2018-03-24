هبوط رحلتين دوليتين اضطراريا بمطار القاهرة بسبب سوء الأحوال الجوية

هبوط رحلتين دوليتين اضطراريا بمطار القاهرة بسبب سوء الأحوال الجويةالسبت، 24 مارس 2018 11:19 ص
مطار القاهرة
كتب أحمد حمادة
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شهد مطار القاهرة الدولى هبوط طائرتين تابعتين للمصر للطيران اضطراريا بمطار القاهرة بدلا من مطار برج العرب، ذلك بسبب سوء الأحوال الجوية هناك والذى لا يساعد على الهبوط هناك.
قالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن سلطات المطار تلقت طلبين من رحلتى مصر للطيران 619 القادمة من الكويت، ورحلة رقم 458 القادمة من جدة بالهبوط اضطراريا بالمطار بسبب سوء الأحوال الجوية هناك مشيرة إلى أنه تم السماح الرحلتين بالهبوط.
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