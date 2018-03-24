نيجيريا تسعى لاستثمار 6.3 مليار دولار فى البنية التحتية هذا العام

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قالت وزيرة المالية النيجيرى كمى أديوسون، إن الحكومة الفيدرالية النيجيرية تعتزم استثمار 1300 مليار نيرة سنويا (حوالى 6.3 مليارات دولار) لسد الفجوة فى البنية التحتية اللازمة لجذب الاستثمارات إلى البلاد .

وأشارت أديوسون، فى تصريحات صحفية، إلى أن الحكومة استثمرت حوالى 1300 مليار نيرة العام الماضى (السنة المالية 2016/2017) لتطوير الطرق والسكك الحديدية والكهرباء والإسكان وجميع الهياكل الأساسية التى تراها ضرورية لإنعاش الاقتصاد، وأن هذا الحجم من الاستثمار فى البنية التحتية لن يطرأ عليه اى تغيير خلال السنة المالية 2017/2018.

وأوضحت أديوسون، أن الحكومة الفيدرالية النيجيرية تعتقد اعتقادا راسخا بأن الاستثمار فى البنية التحتية المناسبة هو افضل طريقة لجذب الاستثمارات بغية تحفيز النمو فى قطاعات اخرى مثل الزراعة والتعدين، مما يجعل الاقتصاد أقل اعتمادا على النفط.