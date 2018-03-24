video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 24 مارس 2018 07:59 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

نيجيريا تسعى لاستثمار 6.3 مليار دولار فى البنية التحتية هذا العام

السبت، 24 مارس 2018 07:08 م
نيجيريا تسعى لاستثمار 6.3 مليار دولار فى البنية التحتية هذا العام نيجيريا





أ ش أ
إضافة تعليق

قالت وزيرة المالية النيجيرى كمى أديوسون، إن الحكومة الفيدرالية النيجيرية تعتزم استثمار 1300 مليار نيرة سنويا (حوالى 6.3 مليارات دولار) لسد الفجوة فى البنية التحتية اللازمة لجذب الاستثمارات إلى البلاد .

 

وأشارت أديوسون، فى تصريحات صحفية، إلى أن الحكومة استثمرت حوالى 1300 مليار نيرة العام الماضى (السنة المالية 2016/2017) لتطوير الطرق والسكك الحديدية والكهرباء والإسكان وجميع الهياكل الأساسية التى تراها ضرورية لإنعاش الاقتصاد، وأن هذا الحجم من الاستثمار فى البنية التحتية لن يطرأ عليه اى تغيير خلال السنة المالية 2017/2018.

 

وأوضحت أديوسون، أن الحكومة الفيدرالية النيجيرية تعتقد اعتقادا راسخا بأن الاستثمار فى البنية التحتية المناسبة هو افضل طريقة لجذب الاستثمارات بغية تحفيز النمو فى قطاعات اخرى مثل الزراعة والتعدين، مما يجعل الاقتصاد أقل اعتمادا على النفط.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مخاوف على اقتصاد نيجيريا بعد رفع العقوبات عن إيران

اقتصاد نيجيريا ينمو بنسبة 6.21 % فى 3 شهور

نيجيريا

البنية التحتية

استثمار

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
BBC: العثور على جدارية نادرة للملكة حتشبسوت داخل مخزن متحف فى ويلز

BBC: العثور على جدارية نادرة للملكة حتشبسوت داخل مخزن متحف فى ويلز

فيديوجراف.. تعرف على أسعار برامج الحج السياحى

فيديوجراف.. تعرف على أسعار برامج الحج السياحى

صور.. الدولة تنتفض لمعرفة المتورطين فى حادث تفجير الإسكندرية.. رئيس الوزراء يتابع مع وزيرى الداخلية والصحة.. والنائب العام يكلف نيابة أمن الدولة بالمعاينة والتحقيق.. ومدير الأمن: أنا وجنودى فداء لمصر

صور.. الدولة تنتفض لمعرفة المتورطين فى حادث تفجير الإسكندرية.. رئيس الوزراء يتابع مع وزيرى الداخلية والصحة.. والنائب العام يكلف نيابة أمن الدولة بالمعاينة والتحقيق.. ومدير الأمن: أنا وجنودى فداء لمصر

فيديو وصور.. وفد من الشرطة الأمريكية يصل القاهرة لقضاء الويك إند وتفقد المعالم الأثرية والسياحية.. استقبال حافل بالطبل والمزمار وعرض التنورة للزائرين.. والتقاط الصور التذكارية مع الفرق الاستعراضية

فيديو وصور.. وفد من الشرطة الأمريكية يصل القاهرة لقضاء الويك إند وتفقد المعالم الأثرية والسياحية.. استقبال حافل بالطبل والمزمار وعرض التنورة للزائرين.. والتقاط الصور التذكارية مع الفرق الاستعراضية

ميدو يحتفل بهدف ابنه فى سباعية الأهلى.. وشريف إكرامى يداعبه بالهزيمة

ميدو يحتفل بهدف ابنه فى سباعية الأهلى.. وشريف إكرامى يداعبه بالهزيمة

باحثون صينيون يطورون قبعة ذكية يمكنها خداع أنظمة التعرف على الوجه

باحثون صينيون يطورون قبعة ذكية يمكنها خداع أنظمة التعرف على الوجه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة