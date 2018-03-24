"نيابة الحامول" تقرر دفن جثمانى شابين ضحية انهيار صهريج







كفر الشيخ – محمد سليمان

صرحت نيابة الحامول دفن جثمان شابين لقيا مصرعهما لانهيار صهريج مائى قديم من الأسمنت عليهم، بمحطة لحوم نمرة "4" بقرية المجاز الشرقى التابعة لمركز الحامول، بمحافظة كفر الشيخ، أثناء جلوسهم أسفل المبنى المنهار، وطالبت المباحث بإجراء التحريات الازمة .

وتلقى اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بورود بلاغ بانهيار صهريج مائى قديم من الإسمنت بقرية المجاز الشرقى بمركز الحامول ووجود مصابين ومتوفين، على الفور انتقلت سيارات الشرطة وقوات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع الحادث، وتم عمل كردون أمنى حول الصهريج المنهار، وتمكنت قوات الحماية المدنية من استخراج 3 أشخاص من تحت الأنقاض، وتبين مصرع كل من:كريا محمد السعيد أبو العينين، وشهرته "آدهم" 28سنة، ترزى، ومحمد السيد فضل عبد الواحد، 18سنة، ميكانيكى، ومقيمان بقرية المجاز الشرقى بمركز الحامول، بينما أصيب عبد الرحيم مسعد أحمد محمد، 22 سنة، سائق، ومقيم بذات العنوان.

وبالفحص تبين انهيار خزان أسمنتى قديم عبارة عن غرفة أسمنتية يقع على مساحة 6 م فى 6 م تقريبًا، ومقام على أعمدة خرسانية قديمة متهالكة، بارتفاع 2 متر عن سطح الأرض وآيلة للسقوط، ومملوك لـ"ح.ع.خ" صاحب مصنع أعلاف ومقيم بمدينة بيلا.

وبسؤال والدا المتوفيين "السيد .ف.ع" 63 سنة، و"محمد.ا.أ" 60 سنة، أقرا بأنهما حال جلوس نجليهما أسفل المبنى، انهار عليهما مما أدى لوفاتهما فى الحال، ولم يتهما أحد بالتسبب فى وفاتهما او الاشتباه فى وفاتهما جنائيًا، وبسؤال والد المصاب " عبد الرحيم" 45 سنة، مؤذن، ومقيم بذات العنوان، أقر بأنه حال مرور نجله أمام المبنى، سقطت أجزاء منه عليه، أسفرت عن إصابته، ولم يتهم أحد بالتسبب فى إصابة نجله أو الاشتباه فى إصابته جنائيًا.

وبانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى على المتوفيين، أفاد بأن سبب وفاتهما نزيف داخلى بالمخ، ولا توجد شبهة جنائية حول وفاتهما، ونقلت سيارات الإسعاف الجثتين لمشرحة مستشفى الحامول المركزى، ونقل المصاب لمستشفى المنصورة الجامعى، وفرض طوق أمنى فى المنطقة لرفع الأنقاض، تحرر المحضر 2161 إدارى مركز الحامول لسنة 2018.