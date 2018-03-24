video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 24 مارس 2018 04:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

نهاية مأساوية لـ8 شخصيات وثقت فى "أمير الإرهاب القطرى".. تعرف عليها

السبت، 24 مارس 2018 03:48 م
نهاية مأساوية لـ8 شخصيات وثقت فى "أمير الإرهاب القطرى".. تعرف عليها تميم بن حمد





كتبت إسراء أحمد فؤاد
إضافة تعليق

تدول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، صورة تحكى قصة 8 شخصيات وثقت فى النظام القطرى، ورضخت لسياساته الداعمة للإرهاب فكانت نهايتها مأساوية، وطالتها يد الغدر القطرى.

 

وتصدرت القائمة الرئيس المصرى المعزول محمد مرسى، والذى حاول تسريب وثائق ومستندات حساسة بشأن الأمن القومى المصرى للحكومة القطرية التى دعمت التنظيم الدولى للجماعة الإرهابية ومنحت عناصره ملاذا آمنا فى الدوحة، ولا تزال تدعمه بالمال والسلاح.

 

وجاء سليم خان يندرباييف، الرئيس السيشانى الأسبق، فى الترتيب الثانى والذى وثق فى الدوحة، فاغتالته يد الغدر فى قطر، بعد أن سلمته إلى أجهزة المخابرات الروسية.

 

أما على عبد الله صالح، الرئيس اليمنى الأسبق، غدر به بعد إيهامه من الدوحة بأنها منحته الأمان من الحوثيين.

 

ومعمر القذافى الزعيم الليبى الأسبق، تورط تنظيم الحمدين فى مقتله 20 أكتوبر عام 2011، وتمت تصفيته بناء على طلب حمد بن خليفة آل ثانى.

 

ريكس تيلرسون، وزير الخارجية الأمريكى المقال، أطيح به من منصبه بسبب انحيازه لقطر نتيجة تقاطع مصالحها معه.

 

جوزيف بلاتر رئيس فيفا السابق، أوقف لعدة اتهامات منها تورطه بفساد الملف القطرى لاستضافة مونديال 2022.

 

جيروم فالكه، الأمين الأسبق للفيفا، تمت معاقبته بالإيقاف لمدة 10 أعوام لعدة تهم فساد منها تسهيله حصول قطر على حقوق نقل كؤوس العالم من 2018 إلى 2030.

 

ساندرو روسيل، رئيس نادى برشلونة الأسبق، يقضى عقوبة السجن نتيجة تهم غسل أموال ودوره المشبوه فى تسهيل حصول قطر على استضافة مونديال 2022.

 

 

نهاية مأساوية لـ 8 شخصيات
نهاية مأساوية لـ 8 شخصيات

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قطر "المخادعة".. الدوحة تعلن قائمة إرهاب تضم كيانات "وهمية".. مصادر قطرية لـ"اليوم السابع": أغلب المؤسسات المدرجة غير موجودة والأشخاص القطريين مجنسين.. و"عبد الله بن خالد" رأس حربة الإرهاب لم يتم تصنيفه

مؤسس مخابرات قطر: إصدار الدوحة قائمة مكافحة الإرهاب مناورة ساذجة

قطر تختار المدرب الجديد لـ"باريس سان جيرمان".. صحيفة أسبانية: تميم يفعل المستحيل لبقاء "نيمار" فى نادى تنظيم الحمدين ووقف محاولات عودته للدولى الأسبانى.. وتقارير: الدوحة تعتبر اللاعب البرازيلى "مسألة سيادة"

وزير الخارجية السعودى: قطر رفضت قائمة ممولى الإرهاب التى وضعناها

قطر

اخبار قطر

اخبار قطر اليوم

تميم بن حمد

القذافى

تنظيم الحمدين

اخبار العالم




لا تفوتك
الإدارية العليا تقضى بإلغاء تغريم "مبارك والعادلى" فى قضية "قطع الاتصالات"

الإدارية العليا تقضى بإلغاء تغريم "مبارك والعادلى" فى قضية "قطع الاتصالات"

"الأرصاد": طقس صيفى خلال أيام انتخابات الرئاسة.. ومتوسط الحرارة 30 درجة

"الأرصاد": طقس صيفى خلال أيام انتخابات الرئاسة.. ومتوسط الحرارة 30 درجة

فيديو وصور.. محاولة إرهابية فاشلة لاغتيال مدير أمن الإسكندرية.. استشهاد رقيب شرطة وإصابة 4 آخرين إثر انفجار سيارة مفخخة.. والداخلية: نجاة اللواء مصطفى النمر.. وقوات التدخل السريع تفرض كردونا أمنيا بمحيط الحادث

فيديو وصور.. محاولة إرهابية فاشلة لاغتيال مدير أمن الإسكندرية.. استشهاد رقيب شرطة وإصابة 4 آخرين إثر انفجار سيارة مفخخة.. والداخلية: نجاة اللواء مصطفى النمر.. وقوات التدخل السريع تفرض كردونا أمنيا بمحيط الحادث

ثروت الخرباوى لـ"اليوم السابع": "الإخوان" تجمع بطاقات الرقم القومى فى محافظات الصعيد لمنعهم من التصويت فى الانتخابات مقابل ألف جنيه للشخص.. مذكرات حسن البنا ليست أصلية.. والجماعة حذفت علاقته بالماسونية

ثروت الخرباوى لـ"اليوم السابع": "الإخوان" تجمع بطاقات الرقم القومى فى محافظات الصعيد لمنعهم من التصويت فى الانتخابات مقابل ألف جنيه للشخص.. مذكرات حسن البنا ليست أصلية.. والجماعة حذفت علاقته بالماسونية

مدرب الأهلى عن ودية مصر والبرتغال: لا تنشغلوا بالنتائج ..وأنظروا للمكاسب

مدرب الأهلى عن ودية مصر والبرتغال: لا تنشغلوا بالنتائج ..وأنظروا للمكاسب

صور.. بنادق ومدافع وسيوف من القرن الـ17 فى متحف الأسلحة الفريدة بمالطا

صور.. بنادق ومدافع وسيوف من القرن الـ17 فى متحف الأسلحة الفريدة بمالطا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة