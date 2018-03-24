video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 24 مارس 2018 04:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

ننشر قواعد وإجراءات "الهيئة الوطنية" الواجب اتباعها فى انتخابات الرئاسة 2018

السبت، 24 مارس 2018 02:02 م
ننشر قواعد وإجراءات "الهيئة الوطنية" الواجب اتباعها فى انتخابات الرئاسة 2018 الهيئة الوطنية للانتخابات





كتب إبراهيم قاسم
إضافة تعليق

وضعت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، القواعد الإرشادية الخاصة بعملية الانتخابات الرئاسية لعام 2018، ونشرتها على موقعها الإلكترونى لتوعية القضاة والناخبين ووكلاء المرشحين ومندوبى منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام بكافة القواعد التى يجب اتباعها أثناء عمليات الاقتراع داخل اللجان الفرعية.

 

وحصل "اليوم السابع"، على القواعد الإرشادية التى يجب اتباعها فى الانتخابات الرئاسية وصور نماذج كافة تصاريح متابعة الانتخابات الصادرة من الهيئة الوطنية وذلك لتعرف على شكلها وهى مؤمنة من التقليد.

 

ووضعت الهيئة الوطنية للانتخابات قواعد وإجراءات خاصة قبل بدء عملية الاقتراع وأثناء التصويت وما بعد ذلك من عمليات غلق اللجان والبدء فى الفرز وصولا لإعلان النتائج.

 

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

انتخابات الرئاسة 2018.. القضاة يتسلمون مظاريف الاقتراع للتوجه إلى لجانهم الفرعية بالمحافظات.. الهيئة الوطنية للانتخابات: غدا بدء الصمت الانتخابى وتوقف دعاية المرشحين.. وتؤكد:لجان رصد المخالفات لم تتلقى أى شكاوى

انتخابات الرئاسة

انتخابات مصر

انتخابات مصر 2018

انتخابات الرئاسة المصرية 2018

الانتخابات المصرية

انتخابات الرئاسة 2018

الانتخابات الرئاسية 2018

الهيئة الوطنية للانتخابات

المصريين بالخارج

انتخابات المصريين بالخارج

الرئيس السيسى

موسى مصطفى موسى

الدعاية الانتخابية

الجدول الزمنى للانتخابات

تصويت المصريين فى الخارج




لا تفوتك
الإدارية العليا تقضى بإلغاء تغريم "مبارك والعادلى" فى قضية "قطع الاتصالات"

الإدارية العليا تقضى بإلغاء تغريم "مبارك والعادلى" فى قضية "قطع الاتصالات"

"الأرصاد": طقس صيفى خلال أيام انتخابات الرئاسة.. ومتوسط الحرارة 30 درجة

"الأرصاد": طقس صيفى خلال أيام انتخابات الرئاسة.. ومتوسط الحرارة 30 درجة

فيديو وصور.. محاولة إرهابية فاشلة لاغتيال مدير أمن الإسكندرية.. استشهاد رقيب شرطة وإصابة 4 آخرين إثر انفجار سيارة مفخخة.. والداخلية: نجاة اللواء مصطفى النمر.. وقوات التدخل السريع تفرض كردونا أمنيا بمحيط الحادث

فيديو وصور.. محاولة إرهابية فاشلة لاغتيال مدير أمن الإسكندرية.. استشهاد رقيب شرطة وإصابة 4 آخرين إثر انفجار سيارة مفخخة.. والداخلية: نجاة اللواء مصطفى النمر.. وقوات التدخل السريع تفرض كردونا أمنيا بمحيط الحادث

ثروت الخرباوى لـ"اليوم السابع": "الإخوان" تجمع بطاقات الرقم القومى فى محافظات الصعيد لمنعهم من التصويت فى الانتخابات مقابل ألف جنيه للشخص.. مذكرات حسن البنا ليست أصلية.. والجماعة حذفت علاقته بالماسونية

ثروت الخرباوى لـ"اليوم السابع": "الإخوان" تجمع بطاقات الرقم القومى فى محافظات الصعيد لمنعهم من التصويت فى الانتخابات مقابل ألف جنيه للشخص.. مذكرات حسن البنا ليست أصلية.. والجماعة حذفت علاقته بالماسونية

مدرب الأهلى عن ودية مصر والبرتغال: لا تنشغلوا بالنتائج ..وأنظروا للمكاسب

مدرب الأهلى عن ودية مصر والبرتغال: لا تنشغلوا بالنتائج ..وأنظروا للمكاسب

صور.. بنادق ومدافع وسيوف من القرن الـ17 فى متحف الأسلحة الفريدة بمالطا

صور.. بنادق ومدافع وسيوف من القرن الـ17 فى متحف الأسلحة الفريدة بمالطا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة