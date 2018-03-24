ننشر قواعد وإجراءات "الهيئة الوطنية" الواجب اتباعها فى انتخابات الرئاسة 2018







كتب إبراهيم قاسم

وضعت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، القواعد الإرشادية الخاصة بعملية الانتخابات الرئاسية لعام 2018، ونشرتها على موقعها الإلكترونى لتوعية القضاة والناخبين ووكلاء المرشحين ومندوبى منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام بكافة القواعد التى يجب اتباعها أثناء عمليات الاقتراع داخل اللجان الفرعية.

وحصل "اليوم السابع"، على القواعد الإرشادية التى يجب اتباعها فى الانتخابات الرئاسية وصور نماذج كافة تصاريح متابعة الانتخابات الصادرة من الهيئة الوطنية وذلك لتعرف على شكلها وهى مؤمنة من التقليد.

ووضعت الهيئة الوطنية للانتخابات قواعد وإجراءات خاصة قبل بدء عملية الاقتراع وأثناء التصويت وما بعد ذلك من عمليات غلق اللجان والبدء فى الفرز وصولا لإعلان النتائج.