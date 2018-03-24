نقيب الصحفيين: مصر تمر بمرحلة مفصلية والمشاركة بانتخابات الرئاسة ضرورة







كتب محمد السيد

أكد الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، أن مصر تمر بمرحلة مفصلية خطيرة ولذلك فإن المشاركة فى انتخابات الرئاسة واجبة علينا، متابعا: "نسير الآن فى طريق الأمل".

وأضاف عبد المحسن سلامة خلال كلمة فى مؤتمر الهيئة الوطنية للصحافة، أن نقابة الصحفيين شكلت لجنة مهمة لمتابعة الأداء خلال تغطية انتخابات الرئاسة ولحل مشكلات الزملاء، وذلك بالتنسيق بين النقابة والهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس الأعلى للإعلام والوطنية للصحافة.

ووجه عبد المحسن سلامة رسالة إلى الصحفيين قائلا: "يجب تقديم التغطية المحايدة لانتخابات الرئاسة من كل ربوع مصر حتى لا نعطى فرصة للإعلام الغربى والمتربصين بالدولة المصرية، كلنا نراهن على المعدن الأصيل للشعب المصرى كى يبهر العالم بمشاركته فى الانتخابات، حادث اليوم فى الإسكندرية رغم جبنه وخسته لكنه حادث يشجع المصريين أكثر على المشاركة فى الانتخابات".