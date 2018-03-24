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نقل مصطفى بكرى للمستشفى بأسوان.. وشقيقه: بخير وحالته تحسنت

السبت، 24 مارس 2018 12:03 ص
نقل مصطفى بكرى للمستشفى بأسوان.. وشقيقه: بخير وحالته تحسنت النائب مصطفى بكرى





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قال الكاتب الصحفى محمود بكرى، إن شقيقه الإعلامى والبرلمانى مصطفى بكرى أصيب بوعكة صحية استدعت نقله لمستشفى أسوان، بسبب الإجهاد الشديد الذى تعرض له بسبب تنقله فى كافة أرجاء مصر للمشاركة فى مؤتمرات دعم الرئيس السيسي، والتى ناهزت الستين مؤتمرا.
 
وقال بكرى، عبر حسابه على فيس بوك، إنه فور تعرضه للوعكة الصحية جرى نقله للمستشفى وإجراء رسم قلب والتحاليل اللازمة، حيث اطمأن الأطباء على حالته الصحية، وغادر المستشفى.
 
وقال محمود بكرى، إنه تواصل مع شقيقه خلال مشاركته فى المؤتمر الجماهيرى الكبير الذى تنظمه قبيلة الجعافرة فى أسوان، حيث اطمأن على استقرار حالته الصحية.
 
 

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