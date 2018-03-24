نقابة الصحفيين تشكل غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات الرئاسية

نقابة الصحفيين تشكل غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات الرئاسيةالسبت، 24 مارس 2018 03:58 م
نقابة الصحفيين - أرشيفية
كتب - محمد السيد
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أعلنت نقابة الصحفيين عن تشكيل غرفة عمليات برئاسة أيمن عبد المجيد، عضو المجلس، رئيس لجنة تطوير المهنة والتدريب، لمتابعة وتسهيل أداء الزملاء الصحفيين لمهام عملهم فى تغطية الانتخابات الرئاسية، وتلقى أى شكاوى تتعلق بإعاقة تأديتهم لمهامهم المهنية.
وأضاف البيان الصادر عن النقابة اليوم، أن الغرفة ستعمل على مدار الساعة بداية من 26 مارس الجارى الذى سيشهد بدء التصويت الانتخابى فى الداخل، وحتى الانتهاء من فرز الأصوات.
كما أعلنت الغرفة أرقامها التى تتلقى عليها الاتصالات وهى ( 01099744675 ) – ( 01099754456 ).
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