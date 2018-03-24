نادى قضايا الدولة يؤمن على أعضائه المشرفين على الانتخابات بوثيقة بمليون جنيه

نادى قضايا الدولة يؤمن على أعضائه المشرفين على الانتخابات بوثيقة بمليون جنيهالسبت، 24 مارس 2018 08:18 م
هيئة قضايا الدولة
كتب أحمد إسماعيل
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قرر نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة عمل وثيقة تأمين تغطى كافة الحوادث الشخصية أثناء الانتخابات بقيمة مليون جنيه وذلك مع شركة مصر للتأمين.
وقال النادى فى بيان له، إن ذلك يأتى حرصا من مجلس إدارة النادى على سلامة القضاة، وتمنى النادى فى بيانه للقضاة المشاركين فى العملية الانتخابية السلامة والتوفيق فى أداء رسالتهم السامية.
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