نادى قضاة مجلس الدولة يدين جريمة استهدف موكب مدير أمن الاسكندرية

نادى قضاة مجلس الدولة يدين جريمة استهدف موكب مدير أمن الاسكندريةالسبت، 24 مارس 2018 07:15 م
نادى قضاة مجلس الدولة - ارشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
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أدان نادى قضاة مجلس الدولة بأشد العبارات الحادث الإرهابي الذي استهدف موكب مدير أمن الاسكندرية عن طريق زرع عبوة ناسفة أثناء مروره بمنطقة رشدي بالاسكندرية، ويتقدم بخالص التعازى لشهداء الوطن الذين استشهدوا جراء هذا الحادث المجرم.
وأكد النادي فى بيان دعمه لجهود الدولة المصرية في مكافحة الإرهاب على كافة المستويات وبكل الطرق الممكنة ، وأن هذه الاحداث الغاشمة لن تقف أمام وحدة الشعب المصري وتكاتفه ولن تفت في عضده ولا سيما وهو مقدم على استحقاق ديموقراطي هام وهو انتخابات الرئاسة التي تبدأ خلال الايام القادمة.
وأهاب النادي بالمصريين ألا تثنيهم هذه التهديدات عن ممارسة حقوقهم الدستورية في الانتخاب بحيث يكون خروجهم إلى لجان الانتخابات هو أبرز رد على أعداء الوطن خوارج هذا العصر.
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