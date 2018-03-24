نائب رئيس جامعة الأزهر يفتتح برنامجًا تدريبياً لتنمية مهارات الهيئة المعاونة







كتب لؤى على

افتتح الدكتور طارق سلمان، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون الدراسات العليا والبحوث صباح اليوم السبت، برنامج الدورات التدريبية فى مجال تنمية المهارات الوظيفية للهيئة المعاونة بمختلف كليات الجامعة على مستوى الجمهورية، كمنحة مجانية من الجامعة بالتعاون مع مركز الأزهر للتدريب والتطوير بالدراسة، حيث يعقد البرنامج برعاية الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة.

وقال الدكتور طارق سلمان، إن البرنامج يستهدف رفع كفاءة ومهارات معاونى أعضاء هيئة التدريس، باعتبارهم يمثلون اللبنة الأساسية فى المرحلة المقبلة، وبالتالى فإن تنمية مهاراتهم القيادية والوظيفية والبحثية أمر مهم حتى يكون لهم أدوار بارزة على المستوى الأكاديمى محليًا وإقليميًا.

أضاف سلمان أن البرنامج ينعقد على 7 دورات متتالية وبدأت أول دورة اليوم للهيئة المعاونة من البنات من مختلف الكليات، على أن يتم عقد الدورات لبقية الكليات بشكل تتابعى.