نائب رئيس جامعة الأزهر: مكاتب تحفيظ القرآن أول لبنة لضبط الخطاب الدينى







كتب لؤى على

قال الدكتور محمد محمود أبو هاشم، نائب رئيس جامعة الأزهر، إن المحافظة على مكاتب تحفيظ القرآن اللبنة الأولى للحفاظ على النشء وضبط الخطاب الدينى فى مصر، وبناء جيل متفتح ومتسلح بكتاب الله.

وأضاف "أبو هاشم"، فى كلمته بالجلسة الثانية ضمن فعاليات الدورة الخامسة والعشرين للمسابقة العالمية للقرآن الكريم، بمشاركة 50 دولة و66 متسابقا و5 محكمين دوليين، أن هذه المسابقة تأكيد لضرورة التنافس بين الشباب فى حفظ كتاب الله، وهو ما يؤكد ضرورة الاهتمام بالنشء وزرع حب حفظ القرآن الكريم فى قلوبهم، ليكونوا نواة للأجيال الجديدة الحافظة لكتاب الله.

وأشار نائب رئيس جامعة الأزهر، إلى أن هذه المسابقة التى تشارك فيها 50 دولة تثبت للعالم أن القرآن الكريم دستور الأمة، وأن كتاب الله يجمع ولا يفرق، مختتما كلمته بالإشادة بجهود وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة فى تنظيم هذه المسابقة السنوية التى تؤكد ريادة مصر فى تنظيم هذه المسابقات لرعاية وحفظ كتاب الله.