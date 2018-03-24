ميناء دمياط يستقبل 6 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة







دمياط - عبده عبد البارى

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات وسفينتي بضائع عامة ، بينما غادر 4 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة ، بذلك وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 19 سفينة ، بالإضافة إلى 6 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .

وأعلنت هيئة الميناء في بيان لها اليوم ، مغادرة قطاران بحمولة إجمالية بـ 2474 طن قمح و111 سيارة نقل محملة بـ 4950 طن قمح وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 168106 طنا ، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 25280 طنا .

كما شملت حركة الصادر من الميناء 8100 طن يوريا و3043 طن علف و1084 طن رخام .