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ميناء دمياط يستقبل 6 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

السبت، 24 مارس 2018 12:15 م
ميناء دمياط يستقبل 6 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة حاويات -أرشيفية





دمياط - عبده عبد البارى
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استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات وسفينتي بضائع عامة ، بينما غادر 4 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة ، بذلك وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 19 سفينة ، بالإضافة إلى 6 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول . 

وأعلنت هيئة الميناء في بيان لها اليوم ، مغادرة قطاران بحمولة إجمالية بـ 2474 طن قمح و111 سيارة نقل محملة بـ 4950 طن قمح وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 168106 طنا ، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 25280 طنا .

كما شملت حركة الصادر من الميناء 8100 طن يوريا و3043 طن علف و1084 طن رخام  .

 

 


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