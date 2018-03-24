موجز أخبار مصر 6 مساء.. شهيدان و5 مصابين حصيلة تفجير الإسكندرية







كما تواصل محافظات مصر من مجهوداتها على قدم وساق لإنهاء جميع التجهيزات فى المقرات واللجان المختلفة التى تم تخصيصها لإجراء الانتخابات الرئاسية لعام 2018 والمقرر إقامتها أيام 26 و27 و28 مارس الجارى، وقام المحافظون بمختلف أنحاء مصر بعمل جولات لمتابعة تجهيزات اللجان وفرشها بالكامل لخدمة الموظفين والقضاء ورجال الجيش والشرطة المكلفون بالتأمين خلال الأيام الثلاثة.. وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة 6 مساء.

صور وفيديو.. شهود عيان يروون تفاصيل حادث تفجير الإسكندرية: صوت الانفجار أدى إلى تحطيم بعض النوافذ.. ويؤكدون: رأينا أدخنة تتصاعد من شارع المعسكر الرومانى.. والإرهاب لن يحبط عزيمة المصريين.. والأمن تعامل بسرعة

شهدت محافظة الإسكندرية اليوم، السبت، انفجارا مدويا بشرق الإسكندرية بشارع المعسكر الرومانى، حيث انفجرت سيارة مفخخة، كانت تقف بالشارع منذ فترة إثر زرع عبوة ناسفة أسفلها، مما أدى إلى استشهاد 2، وإصابة 5 آخرين وفق البيان الأخير لوزارة الصحة، فى عمل إرهابى كان يستهدف موكب اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية، الذى نجا من محاولة الاغتيال.

صور.. اليوم السابع داخل لجان الانتخابات الرئاسية بالمحافظات.. التجهيزات النهائية تتواصل قبل التصويت.. والمحافظون كعب داير على المقرات.. وكراسى متحركة لكبار السن وتندات للحماية من الشمس.. وأسطول سيارات وباصات

تواصل محافظات مصر من مجهوداتها على قدم وساق لإنهاء جميع التجهيزات فى المقرات واللجان المختلفة التى تم تخصيصها لإجراء الانتخابات الرئاسية لعام 2018 والمقرر إقامتها أيام 26 و27 و28 مارس الجارى، وقام المحافظون بمختلف أنحاء مصر بعمل جولات لمتابعة تجهيزات اللجان وفرشها بالكامل لخدمة الموظفين والقضاء ورجال الجيش والشرطة المكلفون بالتأمين خلال الأيام الثلاثة.

مدارس القاهرة تتزين بأعلام مصر لاستقبال الناخبين فى انتخابات الرئاسة.. صور

أكد اللواء أحمد محمد أنور، رئيس حى غرب مدينة نصر، على أن المقار الانتخابية على أتم استعداد لاستقبال الناخبين خلال أيام التصويت فى الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها بعد غد الإثنين.

وفد بعثة الاتحاد الأفريقى والكوميسا لمراقبة الانتخابات يلتقيان موسى مصطفى

التقى المهندس موسى مصطفى موسى المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، رئيس حزب الغد، بوفد مشترك من الاتحاد الأفريقي، والكوميسا بمقر حزب الغد مساء اليوم، وذلك لمتابعة سير الانتخابات الرئاسية التى ستبدأ انطلاقها فى أيام 26 و27 و28 من الشهر الجارى.

تعرف على نظام سعر تذكرة المترو بعدد المحطات وموعد تطبيقها × 9 معلومات

يقدم "اليوم السابع" فى 9 معلومات، أهم المعلومات عن نظام المحطات فى سعر تذكرة المترو، الذى تعتزم وزارة النقل تطبيقه وموعد تطبيقه وكيفية حساب سعر المحطات .

رئيس جامعة القاهرة: نفذنا مشروعا بحثيا لإنتاج محرك ديزل مصرى بالكامل

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن أن الجامعة نفذت مشروعا بحثيا لإنتاج محرك ديزل مصرى الصنع، موضحًا أنه نواة للتعاون بين جامعة القاهرة متمثلة فى كلية الهندسة والقطاع الصناعى، حيث تم استخدام كل إمكانيات والمعامل البحثية تحت إشراف مجموعة من الأساتذة بكلية الهندسة جامعة القاهرة لخدمة إنتاج وتصنيع المحرك الديزل المصرى.

"معلومات الوزراء" ينشر فيديو لتعريف الناخبين خطوات التصويت فى الانتخابات

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، فيديو لخطوات تصويت المصريين فى الانتخابات الرئاسية تحت شعار: "شارك صوتك هيوصل".

رئيس الوزراء يلتقى وزيرى التموين وشئون مجلس النواب لمتابعة خطة الوزارتين (صور )

التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت كلا من الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، وذلك لمتابعة عدد من ملفات العمل داخل الوزارتين.

BBC: العثور على جدارية نادرة للملكة حتشبسوت داخل مخزن متحف فى ويلز

قالت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" إن جدارية نادرة للملكة حتشبسوت عثر عليها فى مخزن متحف سوانزى فى ويلز بعد 40 عاما من وضعها هناك، وهو العمل الفنى الذى يسلط الضوء على واحدة من أشهر ملكات الفراعنة.

استشهاد المجند عبدالله محمد متأثرا بإصابته فى حادث تفجير الإسكندرية

أكد مصدر أمنى بمديرية أمن الإسكندرية، استشهاد أحد المصابين فى حادث انفجار سيارة مفخخة، وقع ظهر اليوم، السبت، بشارع المسرح الرومانى، بمنطقة رشدى بالإسكندرية.

سعاد الخولى من داخل قفص الاتهام: "أقسم بالله ما ارتشيت.. أنا بريئة" (فيديو وصور )

قالت سعاد الخولى، نائب محافظ الإسكندرية، والمتهمة بتلقى رشوة، أنها عملت فى الجهات الحكومية من أكثر من 40 عاما، مشيرة إلى أن عمالقة المحافظين أشادوا بنزاهتى وعملى.

الوطنية للانتخابات: نتابع عملية تسليم رؤساء اللجان أوراق انتخابات الرئاسة

قال المستشار محمود حلمى الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، إن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، تتابع عملية تسليم رؤساء اللجان العامة والفرعية أوراق الانتخابات الرئاسية ومرفقاتها والمقرر إجرؤها ايام 26 و27 و28 مارس الجارى، حيث تسلم عدد كبير من القضاة أوراق الانتخاب وجارى توزيع الأوراق على باقى اللجان اليوم وغدا .

مكرم محمد أحمد لـ"الصحفيين": لازم نشارك بالانتخابات علشان نغيظ الصحفى الأجنبى الكذاب (فيديو وصور )

قال الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: "المرشد وجماعة الإخوان غشونا 80 سنة وهم تجار عملة"، مضيفا أن جماعة الإخوان المسلمين أكبر جماعة إرهابية فى مصر، وأنها خرجت كافة جماعات الإرهاب وأنها تعد أكبر جماعة تكفيرية.

نهاية مأساوية لـ8 شخصيات وثقت فى "أمير الإرهاب القطرى".. تعرف عليها

تدول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، صورة تحكى قصة 8 شخصيات وثقت فى النظام القطرى، ورضخت لسياساته الداعمة للإرهاب فكانت نهايتها مأساوية، وطالتها يد الغدر القطرى.

بيع ساعة الملك فاروق برقم قياسى فى مزاد كريستيز دبى.. تعرف على السعر

ذكرت شبكة بلومبرج، الأمريكية، أن ساعة الملك فاروق بيعت فى مزاد دار كريستيز فى دبى برقم قياسى بالنسبة لساعة فى الشرق الأوسط، بلغ 912.500 دولار.

وزير التعليم العالى: 70% من الجامعات تقدمت بملفاتها لتحسين تصنيفها العالمى

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، إن البحث العلمى هو أمل ومستقبل التطوير فى الدولة خلال المرحلة القادمة، كاشفا عن إنشاء مكاتب متخصصة داخل الجامعات المصرية من أجل النهوض بترتيب الجامعات وتصنيفها على مستوى العالم.

الصين تعلن عن أول دبابة ذاتية القيادة فى العالم

كشف تليفزيون الصين المركزى، عن دبابة ذاتية القيادة طورتها الصين مؤخرا. وأظهر التقرير الذى بثّه التلفزيون المركزى الصينى، جنديا صينيا يقوم بتشغيل دبابة من طراز 59 وهو يجلس أمام وحدة التحكم، حيث يتحكم الجندى فى حركة الدبابة من خلال عجلة قيادة، ليحركها فى مختلف الاتجاهات بمرونة.

صور جديدة لمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية بسيارة مفخخة

ينشر "اليوم السابع"، صورا جديدة، من موقع محاولة الاغتيال الفاشلة للواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، عبر زرع عبوة ناسفة تحت سيارة على طريق موكبه، حيث أسفر الانفجار عن استشهاد رقيب شرطة، وإصابة 4 آخرين، بينهم 3 شرطيين.

صور.. تظاهر المواطنين بموقع انفجار الإسكندرية.. ويؤكدون: هننزل للانتخابات

تظاهر العشرات من المواطنين بمحيط موقع انفجار السيارة المفخخة، بشارع المعسكر الرومانى أمام فندق توليب، محافظة الإسكندرية.

ننشر قواعد وإجراءات "الهيئة الوطنية" الواجب اتباعها فى انتخابات الرئاسة 2018

وضعت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، القواعد الإرشادية الخاصة بعملية الانتخابات الرئاسية لعام 2018، ونشرتها على موقعها الإلكترونى لتوعية القضاة والناخبين ووكلاء المرشحين ومندوبى منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام بكافة القواعد التى يجب اتباعها أثناء عمليات الاقتراع داخل اللجان الفرعية.



