موجز أخبار الساعة 10 مساء.. العالم يدين التفجير الإرهابى بالإسكندرية







نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، منها: أن عدد من الدول العربية والأجنبية، أدانت التفجير الإرهابى الذى وقع اليوم السبت، بمنطقة المعسكر الرومانى بالإسكندرية، والذى استهدف سيارة مدير أمن الإسكندرية، والذى نجا من محاولة الاغتيال التى استهدفته ونائبه.

يعيش أوريستيس كارنيزيس، حارس مرمى المنتخب اليونانى، حالة من الرعب قبل مواجهة المنتخب الوطنى، وذلك بسبب النجم المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول.

قال اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، لدينا معلومات عن مرتكبى حادث محاولة اغتيال اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية، وتقريبًا تم تحديدهم.

أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، استقرار حالة المصابين الخمسة بحادث التفجير الإرهابى بشارع المعسكر الرومانى فى الإسكندرية، مشيرًا إلى أنه من المتوقع خروج المصابين بعد غد الإثنين، بعد تحسن حالتهم الصحية.

اللواء مصطفى النمر، الاسم الأكثر بحثاً على مؤشر البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعد نجاته من محاولة اغتيال يائسة من العناصر المتطرفة، التى تحاول أن تطل برأسها على المشهد، فور هزيمتها فى سيناء، وقبل سويعات قليلة من انطلاق ماراثون الاقتراع.

حرص "اليوم السابع" على المشاركة فى المبادرة العالمية لإطفاء الأنوار "ساعة الأرض"، وذلك بإطفاء الأنوار بصالة تحرير "اليوم السابع"، وذلك مع بداية الساعة الـ8:30 مساء وهو موعد بدء ساعة الأرض وفق ما حددته وزارة البيئة فى مصر، إيمانا منه بالمبادرة العالمية لإطفاء الأنوار المعروفة عالميا بـ"ساعة الأرض".

أدانت الخارجية السعودية بشدة الحادث الإرهابى الذى وقع فى شارع المعسكر الرومانى بمنطقة رشدى فى الإسكندرية ظهر اليوم السبت.

قال محمد سويد، المتحدث باسم وزارة التموين، إن الأنباء التى خرجت حول تطبيق زيادة فى الأسعار عقب الانتخابات الرئاسية، ليس لها أى أساس من الصحة وتدخل تحت بند الشائعات التى تواجهها الدولة المصرية.

تواصل محافظات مصر من مجهوداتها على قدم وساق لإنهاء جميع التجهيزات فى المقرات واللجان المختلفة التى تم تخصيصها لإجراء الانتخابات الرئاسية لعام 2018 والمقرر إقامتها أيام 26 و27 و28 مارس الجارى، وقام المحافظون بمختلف أنحاء مصر بعمل جولات لمتابعة تجهيزات اللجان وفرشها بالكامل لخدمة الموظفين والقضاء ورجال الجيش والشرطة المكلفون بالتأمين خلال الأيام الثلاثة.