موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. نجاة مدير أمن الإسكندرية من الاغتيال بتفجير المعسكر الرومانى







نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها تأكيد وزارة الداخلية لنجاة مدير أمن الإسكندرية من الاغتيال بتفجير المعسكر الرومانى وفيما يلى عرض لأهم الأخبار :









أكد مسئول مركز الإعلام الأمنى، على أنه صباح اليوم السبت انفجرت عبوة ناسفة موضوعة أسفل إحدى السيارات على جانب الطريق بشارع المعسكر الرومانى بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بمديرية أمن الإسكندرية أثناء مرور اللواء مدير أمن الإسكندرية مستقلاً سيارته.









قال مصدر أمنى أن عبوة ناسفة تزن 8 كيلو جرام مواد شديدة الانفجار تم وضعها أسفل سيارة كانت متوقفة أمام إحدى الفنادق بشارع المعسكر الرومانى بمحافظة الإسكندرية أثناء مرور اللواء مدير أمن الإسكندرية أثناء استقلاله سيارته ونتج عنها تهشيم 7 سيارات وحوائط الفندق و3 عقارات مجاورة.









أكد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية أن السيارة المفخخة كانت تستهدف موكب مدير أمن الإسكندرية، مؤكدا فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن مدير الأمن بحالة جيدة ولم يصب فى التفجيرات.









يتابع المهندس شريف إسماعيل ، رئيس الوزراء ، مع كلا من اللواء مجدى عبد الغفار ، وزير الداخلية ، والدكتور أحمد عماد ، وزير الصحة ، حادث الانفجار الذى وقع بالإسكندرية بالمعسكر الرومانى منذ قليل.













تحفظت أجهزة الأمن على مجموعة مِن كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط حادث الإسكندرية، تمهيداً لتفريغها والوقوف على أسباب الحادث.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استشهاد جندى من أفراد الشرطة وإصابة 4 آخرين فى حادث انفجار جسم غريب، بشارع المعسكر الرومانى أمام فندق توليب - سيد جابر، محافظة الإسكندرية.