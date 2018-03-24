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مواطنو "رشدى" يتجمعون فى محيط انفجار السيارة المفخخة بالإسكندرية (فيديو)

السبت، 24 مارس 2018 01:05 م
مواطنو "رشدى" يتجمعون فى محيط انفجار السيارة المفخخة بالإسكندرية (فيديو) انفجار السيارة المفخخة بالإسكندرية - أرشيفية





كتب أحمد الجعفرى
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تجمع عدد من المواطنين وسكان منطقة رشدى بالإسكندرية، فى محيط انفجار السيارة المفخخة بشارع المعسكر الرومانى، وهو الانفجار الذى أحدث خسائر فى المبانى والسيارات بالمنطقة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان استشهاد فرد شرطة وإصابة أربعة آخرين فى حادث الانفجار، وقال الدكتور شريف وديع، مستشار وزير الصحة للطوارئ، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن سيارات الإسعاف نقلت المصابين لمستشفى مصطفى كامل، والجثة لمشرحة كوم الدكة.


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