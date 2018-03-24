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مميش: عبور 386 سفينة قناة السويس بحمولة 21.8 مليون طن خلال 8 أيام

السبت، 24 مارس 2018 05:00 ص
مميش: عبور 386 سفينة قناة السويس بحمولة 21.8 مليون طن خلال 8 أيام مهاب مميش





الإسماعيلية – جمال حراجى
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قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ8 أيام الماضية من الخميس قبل الماضى، وحتى الخميس الماضى، عبور 386 سفينة بحمولة 21.8 مليون طن.

 

وأشار الفريق مميش، فى تصريحات صحفية، إلى أن الزيادة فى أعداد السفن والحمولات نتيجة الدور الإيجابى للسياسات التسويقية التى أتبعتها الهيئة فى جذب خطوط ملاحية جديدة، لم تكن تعبر القناة من قبل وأثرها فى ارتفاع معدلات العبور، لتظل قناة السويس على رأس الطرق الملاحية العالمية.

 

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، أنه عبرت قناة السويس يوم الخميس قبل الماضى 50 سفينة بحمولة 2 مليون و800 ألف طن، ويوم الجمعة 45 سفينة بحمولة 2.6 مليون طن كما عبرت يوم السبت 48 سفينة بحمولة 2 مليون و400 طن، ويوم الأحد عبرت 54 سفينة قناة السويس بحمولة 3 ملايين و100 ألف طن.

 

 بينما عبرت يوم الاثنين 42 سفينة بحمولة 2 مليون و500 ألف طن، وعبرت يوم الثلاثاء 49 سفينة بحمولة 3.2 مليون طن، كما عبرت يوم الأربعاء 49 سفينة بحمولة 3 ملايين طن من الاتجاهين، وعبرت أمس الخميس 39 سفينة بحمولة 2 مليون و700 ألف طن، ليصل إجمالى عبور السفن خلال الـ8 أيام فقط 386 سفينة بحمولة 21.8 مليون طن.

 


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