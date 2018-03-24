مليون و200 ألف دولار من اليابان لدعم مشروعات بالسودان







الخرطوم أ ش أ

أعلن سفير دولة اليابان لدى الخرطوم شينجى أوراباياشى، أن بلاده خصصت مبلغ مليون و173 ألف دولار أمريكى؛ لدعم مشاريع منظمة الهجرة الدولية فى السودان، منوها بأنه سيتم تخصيص مبلغ 600 ألف دولار أمريكى من المنحة لدعم مشاريع إعادة الدمج فى ولايتى شمال وجنوب دارفور.

وقال السفير اليابانى - فى تصريحات صحفية - إن تم تخصيص 573 ألف دولار أمريكى لدعم مشاريع التنمية وتحقيق الاستقرار المجتمعى فى غرب كردفان.. موضحا أن تلك الأموال ستمكن من إعادة دمج المشردين داخليا والسودانيين العائدين عبر الحدود من البلدان المجاورة مثل تشاد وأفريقيا الوسطى وذلك عبر تحسين الوصول للخدمات الأساسية وتنمية البنى التحتية وتوفير فرص العمل.

وأضاف أوراباياشى أن الدعم يستهدف مشروع التنمية الإنسانية فى غرب كردفان، بحيث تخصص الأموال لدعم لاجئى جنوب السودان والنازحين والمجتمع المُضيف..

وتابع قائلا "أعتقد أن هذين المشروعين يهدفان إلى تعزيز قدرة المجتمعات المحلية ويساعدان اللاجئين والنازحين على العيش بكرامة، فضلا عن تعزيز اعتمادهم على الذات".