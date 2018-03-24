video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 24 مارس 2018 03:19 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مليون و200 ألف دولار من اليابان لدعم مشروعات بالسودان

السبت، 24 مارس 2018 02:02 ص
مليون و200 ألف دولار من اليابان لدعم مشروعات بالسودان شينزو آبى رئيس الحكومة اليابانية





الخرطوم أ ش أ
إضافة تعليق

أعلن سفير دولة اليابان لدى الخرطوم شينجى أوراباياشى، أن بلاده خصصت مبلغ مليون و173 ألف دولار أمريكى؛ لدعم مشاريع منظمة الهجرة الدولية فى السودان، منوها بأنه سيتم تخصيص مبلغ 600 ألف دولار أمريكى من المنحة لدعم مشاريع إعادة الدمج فى ولايتى شمال وجنوب دارفور.

وقال السفير اليابانى - فى تصريحات صحفية - إن تم تخصيص 573 ألف دولار أمريكى لدعم مشاريع التنمية وتحقيق الاستقرار المجتمعى فى غرب كردفان.. موضحا أن تلك الأموال ستمكن من إعادة دمج المشردين داخليا والسودانيين العائدين عبر الحدود من البلدان المجاورة مثل تشاد وأفريقيا الوسطى وذلك عبر تحسين الوصول للخدمات الأساسية وتنمية البنى التحتية وتوفير فرص العمل.

وأضاف أوراباياشى أن الدعم يستهدف مشروع التنمية الإنسانية فى غرب كردفان، بحيث تخصص الأموال لدعم لاجئى جنوب السودان والنازحين والمجتمع المُضيف..

وتابع قائلا "أعتقد أن هذين المشروعين يهدفان إلى تعزيز قدرة المجتمعات المحلية ويساعدان اللاجئين والنازحين على العيش بكرامة، فضلا عن تعزيز اعتمادهم على الذات".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وكالة الأنباء السودانية: الرئيس الروسى فلاديمير بوتين سيزور السودان

الرئيس الروسى يؤكد استمرار بلاده فى دعم السودان وزيادة الاستثمارات فيه

رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: سنحاسب كل من يتجاوز حدوده مع السودان

مليون و200 ألف دولار

أخبار اليابان

اليابان

دعم مشروعات بالسودان

السودان




لا تفوتك
CNN: منتخب مصر قوة لا يستهان بها فى كأس العالم 2018

CNN: منتخب مصر قوة لا يستهان بها فى كأس العالم 2018

ارتفاع الطلب على تذاكر الطيران لمصر لـ13% خلال أسبوع

ارتفاع الطلب على تذاكر الطيران لمصر لـ13% خلال أسبوع

انتخابات الرئاسة 2018.. القضاة يتسلمون مظاريف الاقتراع للتوجه إلى لجانهم الفرعية بالمحافظات.. الهيئة الوطنية للانتخابات: غدا بدء الصمت الانتخابى وتوقف دعاية المرشحين.. وتؤكد:لجان رصد المخالفات لم تتلقى أى شكاوى

انتخابات الرئاسة 2018.. القضاة يتسلمون مظاريف الاقتراع للتوجه إلى لجانهم الفرعية بالمحافظات.. الهيئة الوطنية للانتخابات: غدا بدء الصمت الانتخابى وتوقف دعاية المرشحين.. وتؤكد:لجان رصد المخالفات لم تتلقى أى شكاوى

"يوم حساب" الإخوان يقترب.. فزع فى صفوف الجماعة بعد الإطاحة بتيلرسون وماكماستر.. منظمة أمريكية: تغييرات إدارة ترامب تعجل بتصنيف التنظيم جماعة إرهابية مع تعيين بومبيو فى الخارجية وجون بولتون للأمن القومى

"يوم حساب" الإخوان يقترب.. فزع فى صفوف الجماعة بعد الإطاحة بتيلرسون وماكماستر.. منظمة أمريكية: تغييرات إدارة ترامب تعجل بتصنيف التنظيم جماعة إرهابية مع تعيين بومبيو فى الخارجية وجون بولتون للأمن القومى

11.1 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسات الأسبوع المنتهى

11.1 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسات الأسبوع المنتهى

أحمد بدير مداعبا مرتضى منصور بمؤتمر شبرا: قعدت بعيد عنك لأنى أهلاوى (فيديو)

أحمد بدير مداعبا مرتضى منصور بمؤتمر شبرا: قعدت بعيد عنك لأنى أهلاوى (فيديو)

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة