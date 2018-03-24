مكرم محمد أحمد لـ"الصحفيين": لازم نشارك بالانتخابات علشان نغيظ الصحفى الأجنبى الكذاب

كتب محمد السيد

قال الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: "المرشد وجماعة الإخوان غشونا 80 سنة وهم تجار عملة"، مضيفا أن جماعة الإخوان المسلمين أكبر جماعة إرهابية فى مصر، وأنها خرجت كافة جماعات الإرهاب وأنها تعد أكبر جماعة تكفيرية.

وتابع مكرم محمد أحمد خلال كلمة له فى مؤتمر الهيئة الوطنية للصحافة:" عشت من العمر سنين شوفت جزء من أيام فاروق وعبد الناصر والسادات، والسنوات الماضية فى عهد السيسى شهدت إنجازات ضخمة، متغاظ من عمليات التلفيق الكاذبة من قبل الإخوان".

أكد مكرم محمد أحمد، على أن مصر آمنة ومستقرة ودولة استعادت قوتها، لافتًا إلى أن عملية سيناء الشاملة نظفت معظم بؤر الإرهاب فى مصر، مشيرًا إلى أن حادث اسكندرية يدل على حصار جماعة الإخوان المسلمين.

واردف مكرم محمد أحمد: "خروج الصحفيين للمشاركة فى انتخابات الرئاسة رد على الصحافة الاجنبية التى تجاهلت حدث بضخامة 30 يونيو، مرسى ليس أول رئيس ديمقراطى حكم مصر بل أول رئيس إرهابى، جماعة الإرهاب خارجة عن الدين وتكفيرية، لازم نخرج علشان نغيظ الصحفى الأجنبى الكذاب المحرض دائما ضد مصر".