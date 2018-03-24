video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 24 مارس 2018 04:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

مكرم محمد أحمد لـ"الصحفيين": لازم نشارك بالانتخابات علشان نغيظ الصحفى الأجنبى الكذاب

السبت، 24 مارس 2018 04:09 م
مكرم محمد أحمد لـ"الصحفيين": لازم نشارك بالانتخابات علشان نغيظ الصحفى الأجنبى الكذاب الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام





كتب محمد السيد
إضافة تعليق

قال الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: "المرشد وجماعة الإخوان غشونا 80 سنة وهم تجار عملة"، مضيفا أن جماعة الإخوان المسلمين أكبر جماعة إرهابية فى مصر، وأنها خرجت كافة جماعات الإرهاب وأنها تعد أكبر جماعة تكفيرية.

 

وتابع مكرم محمد أحمد خلال كلمة له فى مؤتمر الهيئة الوطنية للصحافة:" عشت من العمر سنين شوفت جزء من أيام فاروق وعبد الناصر والسادات، والسنوات الماضية فى عهد السيسى شهدت إنجازات ضخمة، متغاظ من عمليات التلفيق الكاذبة من قبل الإخوان".

 

أكد مكرم محمد أحمد، على أن مصر آمنة ومستقرة ودولة استعادت قوتها، لافتًا إلى أن عملية سيناء الشاملة نظفت معظم بؤر الإرهاب فى مصر، مشيرًا إلى أن حادث اسكندرية يدل على حصار جماعة الإخوان المسلمين.

 

واردف مكرم محمد أحمد: "خروج الصحفيين للمشاركة فى انتخابات الرئاسة رد على الصحافة الاجنبية التى تجاهلت حدث بضخامة 30 يونيو، مرسى ليس أول رئيس ديمقراطى حكم مصر بل أول رئيس إرهابى، جماعة الإرهاب خارجة عن الدين وتكفيرية، لازم نخرج علشان نغيظ الصحفى الأجنبى الكذاب المحرض دائما ضد مصر".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

استعلم عن مقر لجنتك فى انتخابات الرئاسة 2018 بالرقم القومى

صور.. مسيرة لحث المواطنين على المشاركة بانتخابات الرئاسة ببسيون

انتخابات الرئاسة

كرم جبر

اخبار مصر

الوطنية للصحافة

المؤسسات القومية

الهيئة الوطنية للصحافة




لا تفوتك
الإدارية العليا تقضى بإلغاء تغريم "مبارك والعادلى" فى قضية "قطع الاتصالات"

الإدارية العليا تقضى بإلغاء تغريم "مبارك والعادلى" فى قضية "قطع الاتصالات"

"الأرصاد": طقس صيفى خلال أيام انتخابات الرئاسة.. ومتوسط الحرارة 30 درجة

"الأرصاد": طقس صيفى خلال أيام انتخابات الرئاسة.. ومتوسط الحرارة 30 درجة

فيديو وصور.. محاولة إرهابية فاشلة لاغتيال مدير أمن الإسكندرية.. استشهاد رقيب شرطة وإصابة 4 آخرين إثر انفجار سيارة مفخخة.. والداخلية: نجاة اللواء مصطفى النمر.. وقوات التدخل السريع تفرض كردونا أمنيا بمحيط الحادث

فيديو وصور.. محاولة إرهابية فاشلة لاغتيال مدير أمن الإسكندرية.. استشهاد رقيب شرطة وإصابة 4 آخرين إثر انفجار سيارة مفخخة.. والداخلية: نجاة اللواء مصطفى النمر.. وقوات التدخل السريع تفرض كردونا أمنيا بمحيط الحادث

ثروت الخرباوى لـ"اليوم السابع": "الإخوان" تجمع بطاقات الرقم القومى فى محافظات الصعيد لمنعهم من التصويت فى الانتخابات مقابل ألف جنيه للشخص.. مذكرات حسن البنا ليست أصلية.. والجماعة حذفت علاقته بالماسونية

ثروت الخرباوى لـ"اليوم السابع": "الإخوان" تجمع بطاقات الرقم القومى فى محافظات الصعيد لمنعهم من التصويت فى الانتخابات مقابل ألف جنيه للشخص.. مذكرات حسن البنا ليست أصلية.. والجماعة حذفت علاقته بالماسونية

مدرب الأهلى عن ودية مصر والبرتغال: لا تنشغلوا بالنتائج ..وأنظروا للمكاسب

مدرب الأهلى عن ودية مصر والبرتغال: لا تنشغلوا بالنتائج ..وأنظروا للمكاسب

صور.. بنادق ومدافع وسيوف من القرن الـ17 فى متحف الأسلحة الفريدة بمالطا

صور.. بنادق ومدافع وسيوف من القرن الـ17 فى متحف الأسلحة الفريدة بمالطا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة