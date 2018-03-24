مقتل 8 عناصر من الشرطة العراقية بين محافظتى ديالى وصلاح الدين

مقتل 8 عناصر من الشرطة العراقية بين محافظتى ديالى وصلاح الدينالسبت، 24 مارس 2018 05:14 م
القوات العراقية - أرشيفية
أ ش أ
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قُتل 8 عناصر من الشرطة الاتحادية العراقية بين محافظتى صلاح الدين وديالى بالعراق، على أيدى عناصر من تنظيم"داعش" الإرهابي.
وقال مصدر أمنى فى صلاح الدين - فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم السبت - "إن تنظيم (داعش) الإرهابى استهدف 8 عناصر من الشرطة الاتحادية فى منطقة تقع ضمن سلسلة جبال (حمرين) بين محافظتى صلاح الدين وديالي".
يشار إلى أن مصادر أمنية عراقية أعلنت - فى وقت سابق - مقتل أكثر من 10 مدنيين، فى كمين مسلح على طريق "بغداد - كركوك" شرقى المحافظة.
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