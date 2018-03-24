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مقتل 4 مدنيين فى بعقوبة بالعراق.. وضبط كمية كبير من الصواريخ فى الفلوجة

السبت، 24 مارس 2018 10:18 م
مقتل 4 مدنيين فى بعقوبة بالعراق.. وضبط كمية كبير من الصواريخ فى الفلوجة الأوضاع فى العراق





(أ ش أ)
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لقى 4 مدنيين عراقيين من عائلة واحدة مصرعهم فى هجوم مسلح استهدف مركبتهم شمال شرقى بعقوبة فى محافظة ديالي.

وذكرت قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم السبت، أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا فى الحادث.

فى سياق آخر، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية ضبط كمية كبير من الصواريخ جنوب شرق الفلوجة محافظة الأنبار.

وأشارت المديرية - فى بيان - إلى أن رجال مديرية الاستخبارات فى قيادة عمليات شرق الأنبار وبالتعاون مع استخبارات الفرقة 14 تمكنوا ووفق معلومات دقيقة من الوصول إلى مخبأ كبير للعتاد فى منطقة (النعيمية) جنوب شرق الفلوجة بالأنبار.

 

 

 


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العراق

بعقوبة

الفلوجة

الصواريخ

اخبار العراق




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