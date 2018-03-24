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السبت، 24 مارس 2018 03:37 م
خالد صلاح
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مقتل عنصر بالحشد الشعبى بإنفجار عبوة ناسفة جنوبى الشرقاط

السبت، 24 مارس 2018 03:37 م
مقتل عنصر بالحشد الشعبى بإنفجار عبوة ناسفة جنوبى الشرقاط انفجار فى العراق- أرشيفية





أ ش أ
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ذكر مصدر فى الشرطة العراقية، اليوم السبت، أن أحد عناصر الحشد الشعبى قتل اثر انفجار عبوة ناسفة جنوبى قضاء الشرقاط الواقع شمالى محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر - وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية ـ إن عبوة ناسفة انفجرت اليوم مستهدفة عجلة تابعة للواء (51) التابع للحشد الشعبى العراقى بالقرب من قرية الخانوكه جنوبى الشرقاط.


وأضاف أن الانفجار أدى إلى مقتل عنصر من الحشد وتعرض آليات أخرى إلى أضرار مادية.

 

 

 


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