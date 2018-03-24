مقتل عنصر بالحشد الشعبى بإنفجار عبوة ناسفة جنوبى الشرقاط

مقتل عنصر بالحشد الشعبى بإنفجار عبوة ناسفة جنوبى الشرقاطالسبت، 24 مارس 2018 03:37 م
انفجار فى العراق- أرشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق
ذكر مصدر فى الشرطة العراقية، اليوم السبت، أن أحد عناصر الحشد الشعبى قتل اثر انفجار عبوة ناسفة جنوبى قضاء الشرقاط الواقع شمالى محافظة صلاح الدين.
وقال المصدر - وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية ـ إن عبوة ناسفة انفجرت اليوم مستهدفة عجلة تابعة للواء (51) التابع للحشد الشعبى العراقى بالقرب من قرية الخانوكه جنوبى الشرقاط.
وأضاف أن الانفجار أدى إلى مقتل عنصر من الحشد وتعرض آليات أخرى إلى أضرار مادية.
إضافة تعليق
فيديو وصور.. محاولة إرهابية فاشلة لاغتيال مدير أمن الإسكندرية.. استشهاد رقيب شرطة وإصابة 4 آخرين إثر انفجار سيارة مفخخة.. والداخلية: نجاة اللواء مصطفى النمر.. وقوات التدخل السريع تفرض كردونا أمنيا بمحيط الحادث
ثروت الخرباوى لـ"اليوم السابع": "الإخوان" تجمع بطاقات الرقم القومى فى محافظات الصعيد لمنعهم من التصويت فى الانتخابات مقابل ألف جنيه للشخص.. مذكرات حسن البنا ليست أصلية.. والجماعة حذفت علاقته بالماسونية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة