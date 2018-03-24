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مقتل عامل برصاص شقيقين فى مشاجرة بشبرا الخيمة

السبت، 24 مارس 2018 11:38 ص
مقتل عامل برصاص شقيقين فى مشاجرة بشبرا الخيمة إسعاف - أرشيفية





القليوبية نيفين طه
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قتل شقيقان، عاملا، بإطلاق الرصاص عليه من فرد خرطوش أودى بحياته، تم التحفظ على المتهمين والسلاح المستخدم في الواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 
 
تلقى العميد صموئيل عطا الله مأمور قسم أول شبرا الخيمة، إخطارا بوفاة المدعو مصطفى. ف وشهرته "الطفشان" 23سنه عامل، متأثراً بإصابته بطلق نارى خرطوش بالصدر من الجهه اليسرى. 
 
تم إخطار اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، والذى كلف اللواء محمد الألفى مدير المباحث الجنائية، بكشف غموض الحادث تبين من التحريات، أن مرتكبى الواقعة كل من :- مايكل. ا 24سنه.عاطل، وشقيقه رامي 31سنه، عاطل والسابق اتهامه فى قضيتى"مخدرات وسلاح". 
 
عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وقررا بحدوث مشاجرة بينهم قام خلالها  المجنى عليه بإشهار سلاح نارى فرد خرطوش، ولدى محاولتهما استخلاصه منه خرجت طلقة أحدثت إصابته التى أودت بحياته، فتركاه واستوليا على السلاح وهاتفه المحمول وفرا هاربان. 
  
تم بإرشاد المتهمين، ضبط السلاح النارى المستخدم في الواقعة، عبارة عن فرد خرطوش محلى الصنع، وطلقة من ذات العيار والهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه ماركة سامسونج جلاكسي جراند وتم التحفظ عليهما، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1826 إدارى قسم أول شبرا الخيمة، وتولت النيابة التحقيق. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


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