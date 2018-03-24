مفتى الجمهورية: جماعات الإرهاب اعتادت الغدر والقتل فى مواجهة شجاعة جنودنا







كتب لؤى على

أدان فضيلة الدكتور شوقي علام - مفتى الجمهورية - بشدة، التفجير الإرهابى الذى وقع ظهر اليوم السبت فى الإسكندرية، أثناء مرور موكب مدير أمن الإسكندرية اللواء مصطفى النمر، بشارع معسكر الرومانى؛ ما أسفر عن استشهاد رقيب شرطة وهو سائق سيارة حراسة مدير أمن الإسكندرية، بينما أصيب 4 آخرون بينهم 3 من أفراد الشرطة.

وأكد مفتي الجمهورية -في بيان له اليوم السبت- أن جماعات الإرهاب اعتادت الغدر والقتل غيلة، ف مواجهة شجاعة جنودنا البواسل الذين يحاربون الإرهاب بكل قوة وحزم، ويفدون الوطن بأرواحهم.

وشدد مفتى الجمهورية على أنه مهما فعلت تلك الجماعات والتنظيمات الإرهابية فإنها إلى زوال، وهذا وعد الله الذي قال: {إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ} [يونس: 81].

وقال فضيلة المفتى: إن الإرهاب الآثم يسعى بكل قوة لنشر الخراب والدمار فى كل مكان مستهدفًا أبطال الجيش والشرطة.

ودعا مفتي الجمهورية جموع الشعب المصري إلى وحدة الصف والتكاتف ودعم القوات المسلحة والشرطة بكل قوة في حربهما ضد جماعات الضلال والغدر والإرهاب، مشددًا على أن مثل هذه الاعتداءات الإرهابية الآثمة لن تثني الشعب المصري بكل فئاته وطوائفه عن المشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية واستكمال مسيرة البناء والتنمية.

وتوجه مفتي الجمهورية بخالص العزاء لأسرة شهيد الشرطة، داعيًا المولى عز وجل أن ينزله منازل الأبرار، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وأن يَمُنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن تَنْعَم مِصرنا الغالية بالأمن والاستقرار.

فى سياق متصل أدان مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة – فى بيان له- محاولةَ اغتيال مدير أمن الإسكندرية باستخدام عبوة ناسفة استهدفت موكبه.