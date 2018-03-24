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معهد الكبد القومى بالمنوفية ينظم ندوات لتدريب شباب الأطباء

السبت، 24 مارس 2018 03:28 م
معهد الكبد القومى بالمنوفية ينظم ندوات لتدريب شباب الأطباء معهد الكبد القومى بجامعة المنوفية





المنوفية - محمود شاكر
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نظم قسم التصوير الطبى التشخيصى والتداخلى بمعهد الكبد القومى بجامعة المنوفية برئاسة الدكتورة إيناس كريم،ندوات علمية لتدريب شباب الأطباء على كل جديد،وذلك تحت رعاية الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية وتحت اشراف هشام عبد الدايم عميد معهد الكبد القومى.

وأشار الدكتور حازم عمر مدير قسم الأشعة فى بيان له اليوم إلى أن ذلك يأتى فى ضوء حرص القسم على التعليم الطبى المستمر لأعضائة، لافتا إلى أنه من ضمن فاعليات قسم التصوير الطبي، ندوة للدكتور خالد الهنداوى استاذ جراحة الأوعية الدموية كلية الطب جامعة القاهرة بعنوان تداخلات الأوعية الدموية وإصلاح الشريان الأورطى عن طريق الأشعة التداخلية دون الحاجة الى جراحة مفتوحة.

واختتمت الفاعليات بندوة علمية للدكتور طارق الدياسطى استاذ الأشعة مركز الكلى جامعة المنصورة بعنوان تداخلات الكلى وعلاج أورام الكلى عن طريق الأشعة التداخلية والكى الحرارى وأحدث أساليب معالجة نزيف الكلى والحصوات الكلوية وانسداد.

 

 


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