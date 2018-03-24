"معلومات الوزراء" ينشر فيديو لتعريف الناخبين خطوات التصويت فى الانتخابات







كتبت هند مختار

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، فيديو لخطوات تصويت المصريين فى الانتخابات الرئاسية تحت شعار: "شارك صوتك هيوصل".

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وكان المركز قد نشر فيديو لحث المرأة على النزول والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية تحت شعار : "لو مالكش صوت فى بلدك.. عمر ما بلدك هيكون ليها صوت".