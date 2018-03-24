"معاك من أجل مصر" بالبحر الاحمر: تفجير الإسكندرية لن ينال من عزيمة المصريين

البحر الأحمر - عماد عرفة

أكد ايهاب شكرى منسق "كلنا معاك من أجل مصر" بالبحر الأحمر، على أن حادث التفجير الذى حدث اليوم بالإسكندرية من الأعمال الخسيسة ولن تنال من عزيمة المصريين .

وأضاف منسق كلنا معاك بالبحر الأحمر، فى بيان له اليوم، أن المصريين قادرين على المواجهه وان هذه الأعمال تزيد من قوة وصلابة الشعب المصرى، وتثبت أن المصريين صفا واحدا خلف القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى وخلف القوات المسلحة المصرية الباسلة والشرطة حتى يتم القضاء على الإرهاب والإرهابيين فى مصر.

وأضاف شكرى، فى بيانه، أن الهدف من هذا الحادث فى هذا الوقت لترهيب المصريين من المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، ولكن مصر لن تنكسر أبدا وأن قوى الشر والظلام والإرهاب لن تقدر على هزيمة الشعب المصرى العظيم أبدا، موضحا أن مصر سوف تقضى وفى القريب العاجل على الإرهاب والإرهابيين فى جميع أنحاء البلاد.

ووأضح منسق كلنا معاك من أجل مصر بالبحر الأحمر، تزاحم المصريين حول موقع الحادث اكبر دليل على أن المصريين لن يستطيع احد ترهيبهم، وأن التاريخ خير شاهد على إرادة المصريين القوية وإنهم بفضل تماسكهم وتوحدهم مع جيشهم قادرون على مواجهة الإرهاب والإرهابيين.