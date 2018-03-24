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"مصر للطيران" تستأنف رحلاتها إلى أربيل بالعراق اعتبارا من 13 أبريل المقبل

السبت، 24 مارس 2018 10:10 ص
"مصر للطيران" تستأنف رحلاتها إلى أربيل بالعراق اعتبارا من 13 أبريل المقبل مطار القاهرة الدولى





كتب أحمد حمادة
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قال الطيار شريف عزت، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، إن الشركة ستستأنف رحلاتها الجوية إلى أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، اعتبارا من يوم 13 أبريل المقبل.

وأضاف "عزت"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن التشغيل سيبدأ بثلاث رحلات أسبوعية، أيام الاثنين والثلاثاء والجمعة، ومن المقرر أن تُسيّر رحلة رابعة يوم الأحد، اعتبارا من 16 سبتمبر المقبل.

كانت الحكومة العراقية قد أعلنت فى سبتمبر الماضى تعليق كل الرحلات الجوية الدولية من وإلى أربيل، عقب استفتاء الإقليم على الانفصال عن العراق فى سبتمبر الماضى، وهو ما أعلنت مصر للطيران التزامها به، قبل أن ترفع الحكومة العراقية الحظر مؤخرا عقب تراجع الإقليم عن الاستفتاء


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