مصر تطفئ أنوار معالمها السياحية اليوم للمشاركة فى "ساعة الأرض"







كتبت آية دعبس

تنظم وزارة البيئة، احتفالية مساء اليوم السبت، بالمشاركة مع المبادرة العالمية لإطفاء الأنوار "ساعة الأرض"، تحت شعار "نتعهد بحماية كوكبنا"، بحضور الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، والرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، ولفيف من قيادات وزارة البيئة المعنية وعدد من الشخصيات العامة، وذلك بمقر برج القاهرة.

وتشارك مصر دول العالم فى المبادرة العالمية لإطفاء الأنوار "ساعة الأرض"، من الساعة 8.30 إلى 9.30 مساءً، حيث سيتم إطفاء أنوار عدد من المعالم السياحية الهامة بالمحافظات، منها الأهرامات وأبو الهول وبرج القاهرة ومكتبة الإسكندرية وقلعة قايتباى وبعض المعابد الأثرية بالأقصر كالكرنك، وبعض الفنادق الكبرى.

ومن المقرر أن تشارك عدد من الجهات المختلفة والمجتمع المدنى والأفراد، وذلك بهدف تعزيز الوعى بأهمية اتخاذ خطوات إيجابية وجادة للحد من معدلات الاستهلاك ووقف الهدر فى الموارد، من خلال تغيير ممارساتنا اليومية لتقليل التأثيرات البيئية مما يساهم فى انخفاض مستوى انبعاثات الكربون التى تعدُّ واحدة من أكبر التحديات التى تواجه العالم.