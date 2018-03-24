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مصر تدين الهجوم الإرهابى قرب فندق فى مقديشيو بالصومال

السبت، 24 مارس 2018 05:09 م
مصر تدين الهجوم الإرهابى قرب فندق فى مقديشيو بالصومال انفجار مقديشيو





كتب أحمد جمعة
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أدانت مصر فى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم السبت، الهجوم الإرهابى، الذى شنته جماعة الشباب الصومالية، بسيارة مفخخة بالقرب من فندق "واهلية" فى العاصمة الصومالية مقديشيو، مما أسفر عن وفاة نحو 17 شخصا وإصابة 10 آخرين.

وأعربت مصر عن خالص التعازى لأسر الضحايا، متمنية سرعة الشفاء للمصابين، ومؤكدة على وقوف مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب الصومال الشقيق فى مواجهة الإرهاب.

وجدد البيان دعم مصر الكامل لجهود الحكومة الصومالية من أجل استعادة والأمن والاستقرار فى البلاد وإعادة بناء مؤسسات الدولة.

 


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