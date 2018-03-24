مصرع 12 وإصابة 40 شخصا فى حادثى سير بالسودان

مصرع 12 وإصابة 40 شخصا فى حادثى سير بالسودانالسبت، 24 مارس 2018 04:23 م
حادث سير - أرشيفية
أ ش أ
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لقى 12 شخصا مصرعهم وأصيب 40 آخرون بإصابات مختلفة فى حادثى سير منفصلين بالسودان نتيجة السرعة الزائدة والتخطى الخاطئ.
أسفر الحادث الأول عن مصرع 10 أشخاص (7 رجال و3 سيدات ) وإصابة 11 آخرين وجميعهم من عائلة واحدة كانوا فى طريقهم لحضور حفل تخرج أحد أقاربهم من الخرطوم إلى عطبرة بولاية نهر النيل إثر تصادم حافلتهم بأخرى قادمة من حجر العسل عند منطقة الكباش على طريق التحدى .
وأسفر الحادث الثانى عن مصرع رجل وامرأة وإصابة 29 آخرين ، إثر تصادم عربة بوكس مع سيارة ميكروباص بالقرب من حلة بيلو بولاية القضارف.
انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لموقعى الحادثين ، وتم نقل الجثث والمصابين إلى المستشفيات وتولت النيابة التحقيقات.
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