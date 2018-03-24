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مصرع وكيل نيابة ملوى إثر انقلاب سيارته فى المنيا

السبت، 24 مارس 2018 02:56 م
مصرع وكيل نيابة ملوى إثر انقلاب سيارته فى المنيا انقلاب سيارة - أرشيفية





المنيا- حسن عبد الغفار
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لقى وكيل نيابة مركز ملوى بالمنيا،  احمد جمال محمد – 30 سنة – مصرعه فى انقلاب سيارته الخاصة، وهو فى طريق عودته الى مقر لجنته الانتخابية بملوى، عقب تسلمه مظروف الانتخابات من اللجنة الرئيسية بالمنيا. 


تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف، مدير أمن المنيا، بلاغا من الدكتور عادل سعد مدير مستشفى ملوى، بوصول جثة وكيل نيابة ملوى إلى المستشفى، حيث تبين انقلاب سيارته الخاصة بالطريق الصحراوى الشرقى أمام ملوى، مما أدى إلى وفاته، انتقلت قيادات مرور المنيا إلى مكان الحادث لتحديد سبب انقلاب السيارة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

 
 
 
 

 


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