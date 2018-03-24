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مصرع طفل وإصابة 8 آخرين جراء سقوط قذيفة صاروخية على منطقة الفيحاء بدمشق

السبت، 24 مارس 2018 02:22 م
مصرع طفل وإصابة 8 آخرين جراء سقوط قذيفة صاروخية على منطقة الفيحاء بدمشق قصف فى سوريا - أرشيفية





أ ش أ
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لقى طفل مصرعه، وأصيب 7 آخرون نتيجة اعتداء إرهابى بقذيفة صاروخية، اليوم السبت، على منطقة (الفيحاء) فى دمشق.

ونقلت وكالة الأنباء السورية، عن مصدر فى قيادة شرطة دمشق، قوله، "إن التنظيمات الإرهابية المنتشرة فى الغوطة الشرقية اعتدت اليوم بقذيفة صاروخية على صالة الفيحاء الرياضية فى حى المزرعة ما تسبب فى وفاة طفل، وإصابة 7 آخرين بجروح"، موضحا أن الاعتداء الإرهابى ألحق أضراراً مادية كبيرة فى المكان.

يذكر أن تنظيمات إرهابية تنتشر فى بعض مناطق الغوطة الشرقية تستهدف مدينة دمشق ومحيطها بالقذائف، حيث أطلقت أول أمس 16 قذيفة سقطت على عدد من الأحياء السكنية وتسببت فى وفاة وجرح 17 مدنياً.

 

 


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