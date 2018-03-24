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السبت، 24 مارس 2018 10:38 ص
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مصرع طفل وإصابة عامل فى حادثى تصادم بالمنوفية

السبت، 24 مارس 2018 10:01 ص
مصرع طفل وإصابة عامل فى حادثى تصادم بالمنوفية إسعاف - أرشيفية





المنوفية - محمود شاكر
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لقى طفل مصرعة وأصيب عامل فى حادثى تصادم بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية.

 

تلقى اللواء أحمد عتمان، مدير أمن المنوفية، إخطار من العميد سيد سلطان، مدير إدارة البحث الجنائى يفيد باستقبال مستشفى العربى بقرية أبو رقبة دائرة ‏المركز الطفل "خ ى ا" 7 سنوات، ومقيم دائرة المركز جثة هامدة مصابا بكسر بالجمجمة ونزيف من الأنف والأذن، وبالانتقال والفحص ‏وسؤال والده قرر أنه أثناء اعتلاء نجله إحدى السيارات لا يعلم أرقامها أو إسم قائدها بحفل عرس بذات الناحية سقط أرضا ‏وحدثت إصابته التى أودت بحياته ونفى الشبهة الجنائية.

 

وبسؤال رجل الإدارة بالناحية أفاد بمضمون ما جاء بأقوال والد المجنى عليه ‏بتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية نتيجة الإصابات ولا توجد ‏شبهة جنائية أشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

 

على الجانب الآخر أستقبلت مستشفى أشمون العام "م م ع "‏عامل ومقيم دائرة المركز مصاباً بإشتباه ما بعد الإرتجاج ونزيف بالمخ وحالته العامة سيئة ولا يمكن إستجوابه وتم تحويله إلى ‏مستشفى شبين الكوم الجامعى، بالإنتقال والفحص وسؤال والده أفاد أنه أثناء توقف نجله على الطريق بدائرة المركز إصطدمت به ‏دراجة نارية مجهولة أحدثت إصابته وفرت هاربة، ونفى الشبهة الجنائية تحرر عن الواقعة المحضر اللازم.


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