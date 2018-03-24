مصرع طالبة غرقا فى مياه النيل بالمنيا







المنيا- حسن عبد الغفار

لقيت طالبة فى محافظة المنيا، مصرعها، غرقا إثر سقوطها فى نهر النيل، خلال غسيلها الآوانى المنزلية.



وتلقى اللواء ممدوح عبد المنصف، مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شرق، بتلقيه بلاغًا من الأهالي بغرق إحدى الفتيات في المجرى المائى، لنهر النيل أمام إحدى قرى سمالوط شمال المنيا، وبانتقال أجهزة الأمن تم انتشال الجثة، وتبين أنها لطالبة تدعى "نجفة ر" 13 سنة، وأنها سقطت فى المجر المائى خلال غسيلها الأوانى المنزلى.



وتحرر عن الواقعة، المحضر رقم 1260 لسنة 2018 إداري مركز سملوط شرق، وتولت النيابة العامة التحقيقات فى الواقعة.