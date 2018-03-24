مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى تصادم سيارتين بطريق إسكندرية الصحراوى

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى تصادم سيارتين بطريق إسكندرية الصحراوىالسبت، 24 مارس 2018 09:12 م
حادث تصادم - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين إثر حادث تصادم سيارتين نقل بالكيلو 90 بطريق إسكندرية الصحراوى، مما أدى إلى توقف حركة المرور بالطريق، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث فيما تم نقل المتوفى والمصابين إلى المستشفى.
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق إسكندرية الصحراوى بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .
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