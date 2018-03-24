مصادر: انفجار الإسكندرية ناتج عن سيارة مفخخة وفرض كردون أمنى بمحيطه







الإسكندرية أسماء على بدر

انتقلت قوات التدخل السريع والإسعاف والحماية المدنية إلى مقر انفجار شارع المعسكر الرومانى بمحافظة الإسكندرية وتم فرض كردون أمنى بالمنطقة.

قالت مصادر أمنية إن السيارة المفخخة بالإسكندرية تسبب فى استشهاد شخص وإصابة 3 آخرين.

وأضافت المصادر أن الإصابات متعددة وأن الانفجار كان شديد وتسبب فى بعض الخسائر فى العمارات وتكسير زجاج، بالإضافة إلى خسائر أخرى فى السيارات بالشارع.



























































