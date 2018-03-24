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مستشفى أشمون يحتجز ربة منزل للاشتباه فى إصابتها بـ"أنفلونزا الطيور"

السبت، 24 مارس 2018 09:33 ص
مستشفى أشمون يحتجز ربة منزل للاشتباه فى إصابتها بـ"أنفلونزا الطيور" سيارة إسعاف - أرشيفية





المنوفية - محمود شاكر
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احتجز مستشفى أشمون العام بمحافظة المنوفية، ربة منزل مشتبه فى إصابتها بأنفلونزا الطيور، كما استقبل مستشفى الشهداء المركزى سائقا مصابا بتسمم، ادعى تناول أقراص دواء عن طريق الخطأ. 

كان اللواء أحمد عتمان، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من العميد سيد سلطان، مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد باحتجاز "س. ح. ر"، ربة منزل ومقيمة بدائرة المركز، فى مستشفى ‏أشمون العام، للاشتباه فى إصابتها بفيروس أنفلونزا الطيور، وأخذ المستشفى عينة لتحليلها، وإخطار الجهات المعنية من الطب البيطرى و‏الزراعة والوحدة المحلية، للانتقال لمحل إقامة المذكورة برفقة القوات اللازمة، لاتخاذ الإجراءات الوقائية المتبعة فى هذا الشأن، و‏تحرير المحضر اللازم.‏

وعلى صعيد آخر، استقبل مستشفى الشهداء المركزى بالمنوفية "ح. م. ‏ح"، سائق ومقيم فى دائرة المركز، مصابا بحالة تسمم، وتم تحويله لمستشفى شبين الكوم الجامعى "قسم السموم"، وبالانتقال ‏والفحص وسؤاله أقر بأنه شعر بحالة إعياء، تناول على أثرها بعض الأقراص الدوائية دون معرفة اسمها، أعقب ذلك شعوره بدوخة نُقل على ‏أثرها للمستشفى، ونفى الشبهة الجنائية، فتم تحرير المحضر اللازم بشأن الواقعة.


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