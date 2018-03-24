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مستشار عرفات: انفجار الإسكندرية لن يعطل إرادة المصريين بانتخابات الرئاسة

السبت، 24 مارس 2018 12:57 م
مستشار عرفات: انفجار الإسكندرية لن يعطل إرادة المصريين بانتخابات الرئاسة محمد رشيد





كتبت ريهام عبد الله
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أكد محمد رشيد، مستشار الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات، على أن الإرهاب خسر حرب تفكيك الدولة المصرية أمام وحدة وعزيمة الشعب وقواته المسلحة، واصفًا إياه بالمترنح، مشددًا على أن الانفجار الذى وقع بالإسكندرية لن يعطل إرادة الشعب المصرى.

 

وقال رشيد فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بموقع التدوين المصغر تويتر: "مهما كانت دوافع مفخخة رشدى الإسكندرية فلا شيء سيعطل إرادة الشعب المصرى وإقباله بكثافة على صناديق الاقتراع للانتخابات الرئاسية 2018، الإرهاب المترنح خسر حرب تفكيك الدولة أمام وحدة وعزيمة الشعب وقواته المسلحة الباسلة".

 

وكان مسئول مركز الإعلام الأمنى، أكد على أنه صباح اليوم السبت انفجرت عبوة ناسفة موضوعة أسفل إحدى السيارات على جانب الطريق بشارع المعسكر الرومانى بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بمديرية أمن الإسكندرية أثناء مرور اللواء مدير أمن الإسكندرية مستقلاً سيارته.

 

وأوضح مسئول مركز الإعلام الأمنى، أن الانفجار أسفر ذلك عن استشهاد أحد أفرد الشرطة وإصابة أربعة آخرين، وحدوث تلفيات ببعض السيارات المتوقفة على جانبى الطريق.

 

تغريدة محمد رشيد
تغريدة محمد رشيد

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اسكندرية

انفجار الاسكندرية

المعسكر الرومانى

محمد رشيد

مدير أمن الإسكندرية




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