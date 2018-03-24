مساعد وزير الداخلية يشرف على حملات ضبط المرور والكشف عن المخدرات (صور)السبت، 24 مارس 2018 11:53 ص
مساعد وزير الداخلية يشرف على الحملات المرورية بالطرق
كتب عبد الرحمن سيد
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تفقد اللواء عصمت الأشقر، مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، الحالة المرورية أعلى الطرق السريعة، وأشرف على عدد من الحملات المرورية للكشف عن متعاطىّ المخدرات فى أثناء القيادة، ورصد مخالفات الرادار للسيارات التى لا تلتزم بالسرعات المقررة أعلى الطرق.
وشهدت الحملات المرورية التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية بالتواجد المرورى المكثف خلال فترة انتخابات الرئاسة، وعمل حرم آمن أمام لجان الاقتراع، وتسهيل حركة المرور، والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور والدفع بالدراجات البخارية وسيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى على كل الطرق.
تأتى تلك اﻹجراءات فى إطار توجهيات اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، وتنفيذا لتعليمات اللواء علاء الدجوى، مساعد الوزير للشرطة المتخصصة بتعزيز التواجد المرورى على الطرق.
حملة مرورية على أحد الطرق السريعة
حملة مرورية
حملة على أحد الطرق
حملة مرورية
حملة مرورية
حملة مرورية على أحد الطرق
جانب من الحملات المرورية
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