مساعد وزير الداخلية: رجال الشرطة يواصلون أداء رسالتهم لاقتلاع جذور الإرهاب

أناب اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، اللواء خالد حمدى مساعده لقطاع الإعلام والعلاقات فى إلقاء كلمة فى احتفالية عيد الأم .

ونقل مساعد وزير الداخلية، تحيات اللواء مجدى عبد الغفار، لكل أم شهيد والأبناء والزوجات بالتحية والتقدير، مشيرا إلى أن الغد المشرق أوشك على الخروج للنور، عبر تضحيات رجال الشرطة المخلصين، لافتا إلى أن رجال الشرطة يواصلون أداء رسالتهم بكل إخلاص وتفانى لاقتلاع جذور الإرهاب.

شارك فى الاحتفالية، اللواء محمد يوسف مساعد وزير الداخلية لقطاع الأفراد، واللواء هشام عباس مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الاجتماعى، واللواء علاء الأحمدى مدير الإدارة العامة للعلاقات الإنسانية، وقيادات الوزارة ولفيف من أسر وأمهات الشهداء.

تأتى الاحتفالية، فى إطار توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بتعميق جسور التواصل المجتمعى، وتوطيد أوجه التواصل بين الشرطة ومختلف طوائف الشعب، وإعلاء قيم حقوق الإنسان.