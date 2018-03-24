مسئول عراقى: ضبط وتدمير مخبأ لتنظيم داعش شمال شرق ديالى







بغداد ( أ ش أ )

أكد مسئول محلى فى محافظة ديالى، اليوم السبت، أن قوة أمنية مشتركة تمكنت من ضبط مخبأ لتنظيم "داعش" شمال شرق المحافظة.

وقال رئيس مجلس قضاء المقدادية، عدنان التميمى - فى تصريحات خاصة لقناة السومرية نيوز، إن " قوة أمنية مشتركة ضبطت مخبأ لتنظيم داعش لتخزين الأسلحة والذخائر المختلفة ".

وأضاف أن "القوة الأمنية قامت بتدمير المخبأ نهائيا "، مشيرا إلى أن ضبط المخبأ جرى وفق لمعلومات استخبارية دقيقة .

وكانت قيادة شرطة ديإلى قد ضبطت العديد من مخازن الأسلحة والمتفجرات خلال الأشهر الماضية فى مناطق متفرقة من المحافظة.