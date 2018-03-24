video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 24 مارس 2018 05:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مسئول عراقى: ضبط وتدمير مخبأ لتنظيم داعش شمال شرق ديالى

السبت، 24 مارس 2018 03:41 م
مسئول عراقى: ضبط وتدمير مخبأ لتنظيم داعش شمال شرق ديالى الشرطة العراقية





بغداد ( أ ش أ )
إضافة تعليق

أكد مسئول محلى فى محافظة ديالى، اليوم السبت، أن قوة أمنية مشتركة تمكنت من ضبط مخبأ لتنظيم "داعش" شمال شرق المحافظة.

وقال رئيس مجلس قضاء المقدادية، عدنان التميمى - فى تصريحات خاصة لقناة السومرية نيوز، إن " قوة أمنية مشتركة ضبطت مخبأ لتنظيم داعش لتخزين الأسلحة والذخائر المختلفة ".

وأضاف أن "القوة الأمنية قامت بتدمير المخبأ نهائيا "، مشيرا إلى أن ضبط المخبأ جرى وفق لمعلومات استخبارية دقيقة .

وكانت قيادة شرطة ديإلى قد ضبطت العديد من مخازن الأسلحة والمتفجرات خلال الأشهر الماضية فى مناطق متفرقة من المحافظة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الشرطة العراقية تضبط مواد متفجرة فى مدينة الرمادى

العراق

اخبار العراق

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم

الشرطه العراقيه




لا تفوتك
الإدارية العليا تقضى بإلغاء تغريم "مبارك والعادلى" فى قضية "قطع الاتصالات"

الإدارية العليا تقضى بإلغاء تغريم "مبارك والعادلى" فى قضية "قطع الاتصالات"

"الأرصاد": طقس صيفى خلال أيام انتخابات الرئاسة.. ومتوسط الحرارة 30 درجة

"الأرصاد": طقس صيفى خلال أيام انتخابات الرئاسة.. ومتوسط الحرارة 30 درجة

فيديو وصور.. محاولة إرهابية فاشلة لاغتيال مدير أمن الإسكندرية.. استشهاد رقيب شرطة وإصابة 4 آخرين إثر انفجار سيارة مفخخة.. والداخلية: نجاة اللواء مصطفى النمر.. وقوات التدخل السريع تفرض كردونا أمنيا بمحيط الحادث

فيديو وصور.. محاولة إرهابية فاشلة لاغتيال مدير أمن الإسكندرية.. استشهاد رقيب شرطة وإصابة 4 آخرين إثر انفجار سيارة مفخخة.. والداخلية: نجاة اللواء مصطفى النمر.. وقوات التدخل السريع تفرض كردونا أمنيا بمحيط الحادث

ثروت الخرباوى لـ"اليوم السابع": "الإخوان" تجمع بطاقات الرقم القومى فى محافظات الصعيد لمنعهم من التصويت فى الانتخابات مقابل ألف جنيه للشخص.. مذكرات حسن البنا ليست أصلية.. والجماعة حذفت علاقته بالماسونية

ثروت الخرباوى لـ"اليوم السابع": "الإخوان" تجمع بطاقات الرقم القومى فى محافظات الصعيد لمنعهم من التصويت فى الانتخابات مقابل ألف جنيه للشخص.. مذكرات حسن البنا ليست أصلية.. والجماعة حذفت علاقته بالماسونية

مدرب الأهلى عن ودية مصر والبرتغال: لا تنشغلوا بالنتائج ..وأنظروا للمكاسب

مدرب الأهلى عن ودية مصر والبرتغال: لا تنشغلوا بالنتائج ..وأنظروا للمكاسب

صور.. بنادق ومدافع وسيوف من القرن الـ17 فى متحف الأسلحة الفريدة بمالطا

صور.. بنادق ومدافع وسيوف من القرن الـ17 فى متحف الأسلحة الفريدة بمالطا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة