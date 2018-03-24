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مسئول عراقى: العثور على مقبرة جماعية فى محافظة ديالى

السبت، 24 مارس 2018 10:51 ص
مسئول عراقى: العثور على مقبرة جماعية فى محافظة ديالى مقبرة جماعية - أرشيفية





أ ش أ
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أعلن رئيس مجلس المقدادية فى محافظة ديالى العراقية، عدنان التميمى، اليوم السبت، العثور على مقبرة جماعية تضم رفات خمسة أشخاص قرب ضفاف نهر ديالى شمالى المدينة.

وقال التميمى، فى تصريح لقناة (السومرية نيوز)، إن قوة أمنية مشتركة عثرت أثناء عمليات تمشيط ضفاف نهر ديالى من جهة حوض الزور 15كم شمال المقدادية على مقبرة جماعية تضم رفات 5 أشخاص وفق المؤشرات الأولية، مضيفا أنه لم يتم التعرف حتى الآن على هوية هؤلاء الأشخاص .

وكانت الأجهزة الأمنية فى محافظة ديالى عثرت على العديد من المقابر الجماعية فى المناطق المحررة أغلبها تعود لمدنيين اعدمهم تنظيم داعش خلال فترة سيطرته عليها بعد يونيو 2014.

 

 

 


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