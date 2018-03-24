مرور الدقهلية ينقل الفحص الفنى للمركبات إلى الشونة المجاورة لحى شرق







الدقهلية - شريف الديب

قررت إدارة مرور الدقهلية، نقل الفحص الفنى لكل أنواع المركبات من المنطقة المجاورة لمجمع المحاكم فى مدخل مدينة المنصورة إلى منطقة الشونة المجاورة لحى شرق المنصورة ومديرية التموين، تيسيرا على المواطنين وتسهيلا لحركة المرور داخل المنصورة.

وأكد العميد ممدوح الحصى، مدير إدارة مرور الدقهلية، أن العمل فى المقر الجديد سيبدأ اعتبارا من غد الأحد، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع الدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية، للتيسير على المواطنين وضمان تحقق السيولة المرورية فى شوارع المحافظة.

ولفت مدير مرور الدقهلية، إلى أنه سعيا لتخفيف العبء على أصحاب السيارات أثناء الترخيص والفحص الفنى، تم وضعهم فى مكان مُحكم تتوفر به كل التجهيزات الفنية التى تساعد على العمل فى جو مناسب للضباط والموظفين والمواطنين، بدلا من الشارع الرئيسى.