مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مواد إيواء للنازحين من صنعاء

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مواد إيواء للنازحين من صنعاءالسبت، 24 مارس 2018 12:42 م
مساعدات إنسانية - أرشيفية
أ ش أ
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ذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم السبت، أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وزع، أمس، مواد إيواء للنازحين من العاصمة اليمنية "صنعاء" وعمران إلى مدينة مأرب، حيث تم استهداف 300 نازح بالمساعدات، وذلك ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة فى اليمن.
وأضافت الوكالة، أن توزيع هذه المساعدات، يأتى فى إطار المشروعات الإغاثية والإنسانية التى يقدمها المركز فى جميع القطاعات الإنسانية والتى تشمل مناطق اليمن كافة دون استثناء.
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