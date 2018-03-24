مدير قناة جزائرية يمثل أمام القضاء بتهمة الخطف والتعذيب بالكاميرا الخفية







الجزائر (أ ف ب)

أعلن مدير قناة النهار الجزائرية أنيس رحمانى السبت، أنه سيمثل أمام القضاء بتهم "الخطف والتعذيب" ضد الكاتب رشيد بوجدرة، بعد استضافته فى برنامج كاميرا خفية بث السنة الماضية.

ونشر أنيس رحمانى، واسمه الحقيقى محمد مقدم، على حسابه فى تويتر أنه سيمثل "هذا الأسبوع أمام قاضى التحقيق الغرفة العاشرة بمحكمة سيدى أمحمد بالعاصمة بتهم إختطاف، تعذيب، تهديد وترويع" الكاتب رشيد بوجدرة.

وتابع "لا أعلق على هذه التهم صراحة، لكننى سأسلم القاضى فيديو يوضح بدقة ظروف تسجيل برنامج الكاميرا الخفية الذى إستضاف رشيد بوجدرة وبثت الحلقة فى رمضان" الماضى.

وأكد المحامى خالد بورايو، الذى رفع الدعوى القضائية، لوكالة فرنس برس "ان تهمة التعذيب مؤسسة ضد شخص غير قادر على الدفاع عن نفسه وفق سيناريو غريب فى برنامج أقرب إلى جلسة طرد الأرواح الشريرة".

وكانت قناة "النهار" بثت فى نهاية مايو 2017 حلقة من برنامج "رانا حكمناك" (أى قبضنا عليك) يظهر فيها الكاتب الكبير رشيد بوجدرة البالغ من العمر 74 عاما وهو يتعرض للتهديد من ضباط شرطة مزعومين ليُجبَر على النطق بالشهادتين، على خلفية أن الكاتب ملحد.