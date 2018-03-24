video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 24 مارس 2018 06:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مدير قناة جزائرية يمثل أمام القضاء بتهمة الخطف والتعذيب بالكاميرا الخفية

السبت، 24 مارس 2018 04:46 م
مدير قناة جزائرية يمثل أمام القضاء بتهمة الخطف والتعذيب بالكاميرا الخفية الشرطة الجزائرية





الجزائر (أ ف ب)
إضافة تعليق

أعلن مدير قناة النهار الجزائرية أنيس رحمانى السبت، أنه سيمثل أمام القضاء بتهم "الخطف والتعذيب" ضد الكاتب رشيد بوجدرة، بعد استضافته فى برنامج كاميرا خفية بث السنة الماضية.

ونشر أنيس رحمانى، واسمه الحقيقى محمد مقدم، على حسابه فى تويتر أنه سيمثل "هذا الأسبوع أمام قاضى التحقيق الغرفة العاشرة بمحكمة سيدى أمحمد بالعاصمة بتهم  إختطاف، تعذيب، تهديد وترويع" الكاتب رشيد بوجدرة.

وتابع "لا أعلق على هذه التهم صراحة، لكننى سأسلم القاضى فيديو يوضح بدقة ظروف تسجيل برنامج الكاميرا الخفية الذى إستضاف رشيد بوجدرة وبثت الحلقة فى رمضان" الماضى.

وأكد المحامى خالد بورايو، الذى رفع الدعوى القضائية، لوكالة فرنس برس "ان تهمة التعذيب مؤسسة ضد شخص غير قادر على الدفاع عن نفسه وفق سيناريو غريب فى برنامج أقرب إلى جلسة طرد الأرواح الشريرة".

وكانت قناة "النهار" بثت فى نهاية مايو 2017 حلقة من برنامج "رانا حكمناك" (أى قبضنا عليك) يظهر فيها الكاتب الكبير رشيد بوجدرة البالغ من العمر 74 عاما وهو يتعرض للتهديد من ضباط شرطة مزعومين ليُجبَر على النطق بالشهادتين، على خلفية أن الكاتب ملحد.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الشرطة الجزائرية تضبط 56 متهما بجرائم قتل فى شهر واحد

الشرطة الجزائرية تصادر ملابس مصنعة فى إسرائيل من أسواق شمال البلاد

الشرطة الجزائرية تحبط محاولة مجموعة من الشباب " الانتحار حرقا "

الجزائر

اخبار الجزائر

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم

قناه جزائريه




لا تفوتك
الإدارية العليا تقضى بإلغاء تغريم "مبارك والعادلى" فى قضية "قطع الاتصالات"

الإدارية العليا تقضى بإلغاء تغريم "مبارك والعادلى" فى قضية "قطع الاتصالات"

"الأرصاد": طقس صيفى خلال أيام انتخابات الرئاسة.. ومتوسط الحرارة 30 درجة

"الأرصاد": طقس صيفى خلال أيام انتخابات الرئاسة.. ومتوسط الحرارة 30 درجة

فيديو وصور.. محاولة إرهابية فاشلة لاغتيال مدير أمن الإسكندرية.. استشهاد رقيب شرطة وإصابة 4 آخرين إثر انفجار سيارة مفخخة.. والداخلية: نجاة اللواء مصطفى النمر.. وقوات التدخل السريع تفرض كردونا أمنيا بمحيط الحادث

فيديو وصور.. محاولة إرهابية فاشلة لاغتيال مدير أمن الإسكندرية.. استشهاد رقيب شرطة وإصابة 4 آخرين إثر انفجار سيارة مفخخة.. والداخلية: نجاة اللواء مصطفى النمر.. وقوات التدخل السريع تفرض كردونا أمنيا بمحيط الحادث

ثروت الخرباوى لـ"اليوم السابع": "الإخوان" تجمع بطاقات الرقم القومى فى محافظات الصعيد لمنعهم من التصويت فى الانتخابات مقابل ألف جنيه للشخص.. مذكرات حسن البنا ليست أصلية.. والجماعة حذفت علاقته بالماسونية

ثروت الخرباوى لـ"اليوم السابع": "الإخوان" تجمع بطاقات الرقم القومى فى محافظات الصعيد لمنعهم من التصويت فى الانتخابات مقابل ألف جنيه للشخص.. مذكرات حسن البنا ليست أصلية.. والجماعة حذفت علاقته بالماسونية

مدرب الأهلى عن ودية مصر والبرتغال: لا تنشغلوا بالنتائج ..وأنظروا للمكاسب

مدرب الأهلى عن ودية مصر والبرتغال: لا تنشغلوا بالنتائج ..وأنظروا للمكاسب

صور.. بنادق ومدافع وسيوف من القرن الـ17 فى متحف الأسلحة الفريدة بمالطا

صور.. بنادق ومدافع وسيوف من القرن الـ17 فى متحف الأسلحة الفريدة بمالطا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة