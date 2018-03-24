مدير حميات بورسعيد: فحص 12 ألفا و725 حالة بمبادرة السيسى للكشف عن فيروسC







بورسعيد- محمد فرج

قال الدكتور سيد دعية مدير مستشفى الحميات والجهاز الهضمى ببورسعيد إنه تم فحص وسحب عينات دم من 12 ألفا و725 حالة على مدار 40 يوما وحتى الآن خلال حملة مبادرة الرئيس عبد الفتاح "السيسى" للكشف المبكر عن فيروس ،Cإن الفحصوات المعملية أكدت أن من بين إجمالى الفحوصات 1568 حالة إيجابى أجسام مضادة و477 حالة BCR وأن عدد الذين تم صرف العلاج اللازم لهم من خلال سيارات المبادرة 228 حالة.

وأضاف دعية، خلال تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن هناك سرعة فى الأداء من خلال تخصيص 4 سيارات متنقلة تتمركز أمام 3 مستشفيات "الحميات" و"بورسعيد العام" و"بورفؤاد" وكل منها يعمل وفق تخصصه فالسيارة الأولى تقوم بعمل تسجيل الحالات التى ترغب فى إجراء الفحوصات والسيارة الثانية: تعمل على سحب العينات والسيارة الثالثة: تقوم بعمل أشعة تليفزيونية والكشف والسيارة الرابعة: تقوم بصرف العلاج اللازم بالمجان للحالات التى جاءت نتائجها إيجابية.

وفى سياق متصل أكد دعية بأنه تم تحويل 154 حالة إلى وحدة الكبد بمستشفى الحميات والجهاز الهضمى حتى يتسنى لهم صرف العلاج اللازم ومتابعتهم حتى يتماثلوا للشفاء وباقى الحالات تم تحويلهم إلى مستشفى التأمين الصحى.

وتابع: مدير مستشفى الحميات أن الحملة حققت على مدار 40 يوما وحتى الآن 10% من إجمالى المستهدف من الفئة العمرية من سن 19 لـ 59 سنة وعددهم 135 ألفا و617 وفقا لمبادرة الرئيس السيسى للقضاء على فيروس C خلال 2020.