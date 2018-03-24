video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 24 مارس 2018 03:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مدير حميات بورسعيد: فحص 12 ألفا و725 حالة بمبادرة السيسى للكشف عن فيروسC

السبت، 24 مارس 2018 03:29 م
مدير حميات بورسعيد: فحص 12 ألفا و725 حالة بمبادرة السيسى للكشف عن فيروسC الدكتور سيد دعية مدير مستشفى الحميات والجهاز الهضمى ببورسعيد





بورسعيد- محمد فرج
إضافة تعليق

قال الدكتور سيد دعية مدير مستشفى الحميات والجهاز الهضمى ببورسعيد إنه تم فحص وسحب عينات دم من 12 ألفا و725 حالة على مدار 40 يوما وحتى الآن خلال حملة مبادرة الرئيس عبد الفتاح "السيسى" للكشف المبكر عن فيروس ،Cإن الفحصوات المعملية أكدت أن من بين إجمالى الفحوصات 1568 حالة إيجابى أجسام مضادة و477 حالة BCR وأن عدد الذين تم صرف العلاج اللازم لهم من خلال سيارات المبادرة 228 حالة.

 

 

وأضاف دعية، خلال تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن هناك سرعة فى الأداء من خلال تخصيص 4 سيارات متنقلة تتمركز أمام 3 مستشفيات "الحميات" و"بورسعيد العام" و"بورفؤاد" وكل منها يعمل وفق تخصصه فالسيارة الأولى تقوم بعمل تسجيل الحالات التى ترغب فى إجراء الفحوصات والسيارة الثانية: تعمل على سحب العينات والسيارة الثالثة: تقوم بعمل أشعة تليفزيونية والكشف والسيارة الرابعة: تقوم بصرف العلاج اللازم بالمجان للحالات التى جاءت نتائجها إيجابية.

 

وفى سياق متصل أكد دعية بأنه تم تحويل 154 حالة إلى وحدة الكبد بمستشفى الحميات والجهاز الهضمى حتى يتسنى لهم صرف العلاج اللازم ومتابعتهم حتى يتماثلوا للشفاء وباقى الحالات تم تحويلهم إلى مستشفى التأمين الصحى.

 

 وتابع: مدير مستشفى الحميات أن الحملة حققت على مدار 40 يوما وحتى الآن 10% من إجمالى المستهدف من الفئة العمرية من سن 19 لـ 59 سنة وعددهم 135 ألفا و617 وفقا لمبادرة الرئيس السيسى للقضاء على فيروس C خلال 2020.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مدير حُمِّيَات بورسعيد: فحص 7250 حالة بحملة السيسي للكشف المبكر عن فيروس C

بورسعيد

اخبار محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات و اخبار مصر




لا تفوتك
الإدارية العليا تقضى بإلغاء تغريم "مبارك والعادلى" فى قضية "قطع الاتصالات"

الإدارية العليا تقضى بإلغاء تغريم "مبارك والعادلى" فى قضية "قطع الاتصالات"

"الأرصاد": طقس صيفى خلال أيام انتخابات الرئاسة.. ومتوسط الحرارة 30 درجة

"الأرصاد": طقس صيفى خلال أيام انتخابات الرئاسة.. ومتوسط الحرارة 30 درجة

فيديو وصور.. محاولة إرهابية فاشلة لاغتيال مدير أمن الإسكندرية.. استشهاد رقيب شرطة وإصابة 4 آخرين إثر انفجار سيارة مفخخة.. والداخلية: نجاة اللواء مصطفى النمر.. وقوات التدخل السريع تفرض كردونا أمنيا بمحيط الحادث

فيديو وصور.. محاولة إرهابية فاشلة لاغتيال مدير أمن الإسكندرية.. استشهاد رقيب شرطة وإصابة 4 آخرين إثر انفجار سيارة مفخخة.. والداخلية: نجاة اللواء مصطفى النمر.. وقوات التدخل السريع تفرض كردونا أمنيا بمحيط الحادث

ثروت الخرباوى لـ"اليوم السابع": "الإخوان" تجمع بطاقات الرقم القومى فى محافظات الصعيد لمنعهم من التصويت فى الانتخابات مقابل ألف جنيه للشخص.. مذكرات حسن البنا ليست أصلية.. والجماعة حذفت علاقته بالماسونية

ثروت الخرباوى لـ"اليوم السابع": "الإخوان" تجمع بطاقات الرقم القومى فى محافظات الصعيد لمنعهم من التصويت فى الانتخابات مقابل ألف جنيه للشخص.. مذكرات حسن البنا ليست أصلية.. والجماعة حذفت علاقته بالماسونية

مدرب الأهلى عن ودية مصر والبرتغال: لا تنشغلوا بالنتائج ..وأنظروا للمكاسب

مدرب الأهلى عن ودية مصر والبرتغال: لا تنشغلوا بالنتائج ..وأنظروا للمكاسب

صور.. بنادق ومدافع وسيوف من القرن الـ17 فى متحف الأسلحة الفريدة بمالطا

صور.. بنادق ومدافع وسيوف من القرن الـ17 فى متحف الأسلحة الفريدة بمالطا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة