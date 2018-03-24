مدير أمن القليوبية يجتمع مع العمد والمشايخ للاستعداد للانتخابات الرئاسية



اجتمع، اليوم السبت، اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبيه، مع عمد ومشايخ وخفراء مركز ومدينه كفر شكر، بقاعة الاجتماعات بمجلس المدينة، لمناقشة ومتابعة آخر الاستعدادات للانتخابات الرئاسية.

وأكد "خيرت" خلال اللقاء على تأمين العمليه الانتخابية، واليقظة التامة، ومساعدة كبار السن على الوصول للجان الانتخابات بكل سهولة، ويسر تنفيذاً لتعليمات وزارة الداخلية فى هذا الشأن.

كما قام مدير الأمن بالمرور على مقرات اللجان العامة والفرعية للتأكد من التأمين التام لجميع المقرات، وتم التنبيه على جميع الأفراد باليقظة التامة، لمنع أى أحداث من شأنها أن تعكر صفو العملية الانتخابية.