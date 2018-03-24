مدير أمن القليوبية يجتمع مع العمد والمشايخ للاستعداد للانتخابات الرئاسية

مدير أمن القليوبية يجتمع مع العمد والمشايخ للاستعداد للانتخابات الرئاسيةالسبت، 24 مارس 2018 05:54 م
مدير الامن خلال اجتماعه
القليوبية نيفين طه
إضافة تعليق
اجتمع، اليوم السبت، اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبيه، مع عمد ومشايخ وخفراء مركز ومدينه كفر شكر، بقاعة الاجتماعات بمجلس المدينة، لمناقشة ومتابعة آخر الاستعدادات للانتخابات الرئاسية.
وأكد "خيرت" خلال اللقاء على تأمين العمليه الانتخابية، واليقظة التامة، ومساعدة كبار السن على الوصول للجان الانتخابات بكل سهولة، ويسر تنفيذاً لتعليمات وزارة الداخلية فى هذا الشأن.
كما قام مدير الأمن بالمرور على مقرات اللجان العامة والفرعية للتأكد من التأمين التام لجميع المقرات، وتم التنبيه على جميع الأفراد باليقظة التامة، لمنع أى أحداث من شأنها أن تعكر صفو العملية الانتخابية.
إضافة تعليق
فيديو وصور.. محاولة إرهابية فاشلة لاغتيال مدير أمن الإسكندرية.. استشهاد رقيب شرطة وإصابة 4 آخرين إثر انفجار سيارة مفخخة.. والداخلية: نجاة اللواء مصطفى النمر.. وقوات التدخل السريع تفرض كردونا أمنيا بمحيط الحادث
ثروت الخرباوى لـ"اليوم السابع": "الإخوان" تجمع بطاقات الرقم القومى فى محافظات الصعيد لمنعهم من التصويت فى الانتخابات مقابل ألف جنيه للشخص.. مذكرات حسن البنا ليست أصلية.. والجماعة حذفت علاقته بالماسونية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة